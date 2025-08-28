Sơn La: Thông xe tạm thời tại Km110+900, Quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Sốp Cộp

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, bắt đầu từ trưa 28/8 thông xe tạm thời tại Km110+900, Quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã dọc tuyến thông báo rộng rãi đến nhân dân được biết để tham gia lưu thông trở lại; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở chủ động thông báo tới các đơn vị vận tải có tuyến chạy qua được biết để chủ động khai thác trở lại.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, đêm 20 đến sáng 21/8/2025, tại Km 110+900, Quốc lộ 4G thuộc địa bàn xã Sốp Cộp (Sơn La) đã làm sạt lở đá trên mái taluy dương xuống nền, mặt đường với khối lượng khoảng 4.000 m3, gây ách tắc giao thông.

Ngay khi vụ sạt lở đá xảy ra, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình và chỉ đạo đơn vị quản lý đường tăng cường máy móc, thiết bị tiến hành hót dọn, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo đảm giao thông.

Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở đá lớn và phía trên mái taluy vẫn tiếp tục có nguy cơ sạt lở đá bất cứ lúc nào, tiềm ẩn mất an toàn giao thông và đe dọa đến tính mạng con người cũng như phương tiện tham gia giao thông.

Để sớm triển khai công tác khắc phục, đảm bảo giao thông, Sở Xây dựng đã đề nghị và phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân xã Sốp Cộp xử lý sạt lở đá tại đây; nhất là phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng chuyên môn tổ chức hỗ trợ việc thực hiện nổ phá khối lượng các tảng đá phong hóa, lớp đá mất ổn định trên mái taluy dương tại Km110+900 để đảm bảo an toàn cho đơn vị thi công thực hiện công tác hót dọn đảm bảo giao thông.

Hiện nay, tại vị trí Km110+900, Quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Sốp Cộp, đã được đơn vị quản lý tuyến đường tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực triển khai thi công hót dọn khối lượng sạt lở, đến nay đã đảm bảo tạm thời thông xe./.

