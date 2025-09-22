Syria ấn định thời điểm tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 5/10

Ngày 21/9, Ủy ban Bầu cử Quốc hội Tối cao của Syria ngày 21/9 thông báo cuộc bầu cử Quốc hội nước này sẽ diễn ra vào ngày 5/10 tới. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ hồi tháng 12/2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, Quốc hội mới được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho một tiến trình dân chủ sâu rộng hơn.

Cơ quan này cũng sẽ có nhiệm vụ phê duyệt đạo luật nhằm cải tổ các chính sách kinh tế do nhà nước kiểm soát trong nhiều thập kỷ và phê chuẩn các hiệp ước có thể định hình lại các liên minh chính sách đối ngoại của Syria.

Hãng thông tấn quốc gia SANA cho biết cuộc bỏ phiếu bầu ra Quốc hội gồm 210 thành viên sẽ diễn ra trên tất cả các khu vực bầu cử, trong đó 70 thành viên Quốc hội sẽ do Tổng thống Ahmed al-Shaara bổ nhiệm.

Trước đó, hồi tháng Ba, Syria đã ban hành tuyên bố hiến pháp để định hướng cho giai đoạn lâm thời dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ahmed al-Sharaa. Văn bản này bảo lưu vai trò trung tâm của luật Hồi giáo, đồng thời đảm bảo quyền phụ nữ và quyền tự do ngôn luận.

Ban đầu, Syria thông báo cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 9/2025, nhưng đã bị hoãn lại do xảy ra các cuộc đụng độ chết người hồi tháng Bảy ở tỉnh Sweida, nơi đa số dân là người Druze, cũng như do tình hình an ninh và chính trị tại các khu vực do người Kurd kiểm soát là Raqqa và Hasakah./.

