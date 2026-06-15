TAND tối cao phát động Đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 353/KH-TANDTC về triển khai Đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án,” diễn ra từ ngày 15/6 đến ngày 15/9/2026 trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân.

Đợt thi đua được triển khai thực hiện theo phát động của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình Tòa án 3 cấp gắn với vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Mục tiêu của đợt thi đua là tạo khí thế thi đua sôi nổi, khuyến khích các đơn vị, Tòa án các cấp chủ động đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn, án, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2026.

Theo Kế hoạch, đối tượng tham gia thi đua gồm các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân các cấp, các tập thể trong cơ quan, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân và đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án cùng các công chức trực tiếp tham gia công tác giải quyết đơn, án.

Nội dung trọng tâm của đợt thi đua là phấn đấu giải quyết đơn, án đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch công tác năm 2026 của Tòa án nhân dân tối cao.

Các tiêu chí thi đua tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; nâng cao chất lượng xét xử; bảo đảm tỷ lệ giải quyết các loại vụ việc đạt và vượt chỉ tiêu; đồng thời giảm tối đa tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

Để được xét khen thưởng, các tập thể, cá nhân phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt và vượt cao nhất các chỉ tiêu giải quyết đơn, án trong thời gian thi đua; không để xảy ra tình trạng đơn, án quá hạn; bảo đảm chất lượng giải quyết, xét xử theo quy định của Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao.

Trong đó, tỷ lệ giải quyết các vụ án hình sự phải đạt trên 90%, các vụ việc dân sự đạt trên 85%, vụ án hành chính đạt trên 65%; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt trên 60%...

Kế hoạch cũng đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm hiệu quả phong trào thi đua, như nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, Tòa án các cấp; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng xét xử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giải quyết đơn, án; xây dựng các chuyên đề khắc phục những lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém.

Theo Kế hoạch, kết quả thực hiện phong trào thi đua sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Các hình thức khen thưởng gồm Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Giấy khen của thủ trưởng đơn vị, Tòa án có thẩm quyền./.

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