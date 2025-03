Tháng Thanh niên 2025: Công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chiều 18/3, Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024. Đây là 10 gương mặt tiêu biểu Thủ đô trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; thể dục, thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu là giải thưởng cao quý thường niên của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Đây là năm thứ 16 Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Theo đó, 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024 bao gồm: Phó giáo sư, tiến sỹ Trần Ngọc Mai (sinh năm 1991), Phó Trưởng bộ môn Đầu tư quốc tế, Khoa Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng; Tiến sỹ, giảng viên Phạm Huy Hiệu (sinh năm 1992), Giám đốc Khoa học Trường Đại học VinUni; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn In Nhật Hàn Lê Thị Hồng (sinh năm 1991); Thiếu tá Trịnh Minh Tùng (sinh năm 1990), Trưởng Công an thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội; Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990), giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Hóa - Lý kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự; diễn viên Bảo Thanh (Vũ Thị Phương Thanh, sinh năm 1990); cầu thủ Đội tuyển bóng đá quốc gia Đỗ Duy Mạnh (sinh năm 1996); vận động viên Đội tuyển Cờ vua Hà Nội Lê Tuấn Minh (sinh năm 1996); Lê Văn Phúc (sinh năm 1989), Trưởng nhóm tình nguyện viên phục dựng ảnh liệt sỹ “Màu Hoa Đỏ”; Lê Quang Minh (sinh năm 1993), bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trong đó, Phó giáo sư, tiến sỹ Trần Ngọc Mai là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2024, đồng thời là nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô năm 2024. Chị có nhiều nghiên cứu khoa học nổi bật và được nhận nhiều Bằng khen của của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen cho nhóm tác giả đã có công trình đạt Khuyến khích giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2024…Tiến sỹ, giảng viên Phạm Huy Hiệu thuộc Top 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024.

Anh còn là nhà khoa học trẻ nhất đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng do Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng năm 2023; Giải thưởng Khoa học quốc tế The DAAD Fellows 2021 dành cho nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI); tác giả 4 bằng độc quyền sáng chế và 1 giải pháp phần mềm hữu ích.

Anh đã huy động thành công 1,27 triệu USD tài trợ nghiên cứu từ châu Âu để phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong y tế tại Việt Nam; tham gia phát triển hệ thống phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích hình ảnh hỗ trợ chẩn đoán và sàng lọc bệnh, triển khai trên 40 bệnh viện trên cả nước, xử lý khoảng 300.000 lượt bệnh nhân mỗi tháng...

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn In Nhật Hàn Lê Thị Hồng thuộc Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2024, đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2023, Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023.

Chị là người sáng lập Công ty trách nhiệm hữu hạn In Nhật Hàn, tạo việc làm cho trên 300 nhân sự, đồng thời tham gia nhiều hoạt động xã hội từ thiện.Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên là Chiến sỹ thi đua cơ sở 5 năm liền từ 2019-2024, được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba về thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (7/2024); được đơn vị đánh giá xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích, sáng tạo đổi mới, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn là "Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2024", anh đã công bố được 35 công trình khoa học trong đó có 11 bài thuộc danh mục ISI/SCOPUS…Diễn viên Bảo Thanh được đánh giá cao với nhiều giải thưởng danh giá như: Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng; giành nhiều Huy chương tại các cuộc thi tài năng trẻ, liên hoan sân khấu.

Gần đây nhất, chị đã giành Huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2024, với vai Hoa trong vở kịch “Trả giá”.

Cầu thủ Đội tuyển bóng đá quốc gia Đỗ Duy Mạnh đoạt Huy chương vàng giải Bóng đá Đông Nam Á (Asean Mitsubishi Electric Cup) năm 2024 tại Thái Lan; Vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á năm 2018, 2025; Tiền vệ chơi hay nhất của khu vực Đông Nam Á (Do Tạp chí bóng đá Four Four Two bầu chọn) năm 2018; Á quân Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2013, 2014.Vận động viên Đội tuyển Cờ vua Hà Nội Lê Tuấn Minh là Kỳ thủ Việt Nam thứ 13 được phong cấp Đại Kiện tướng.

Anh vô địch cờ vua Việt Nam năm 2020, đoạt 2 Huy chương vàng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2022, 1 Huy chương bạc vô địch châu Á năm 2023, 1 Huy chương đồng Olympiad Cờ vua thế giới năm 2024 (và đây là tấm huy chương duy nhất của đoàn Việt Nam tại mùa giải này).

Là người đồng sáng lập nhóm Màu Hoa Đỏ và dự án đưa công nghệ AI vào để hỗ trợ phục dựng ảnh, Lê Văn Phúc cũng là một trong những người đầu tiên tiên phong với ý tưởng phục dựng ảnh và trao tặng ảnh liệt sỹ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Từ năm 2020 đến nay, anh đã phối hợp phục dựng hơn 7.000 ảnh liệt sỹ trên mọi miền tổ quốc. Phúc đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội hỗ trợ phục dựng và trao gần 200 di ảnh liệt sỹ trên địa bàn thành phố Hà Nội; hướng dẫn cho hàng trăm bạn đoàn viên, thanh niên về công nghệ chỉnh ảnh, sử dụng AI nhằm phục vụ cho dự án.

Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu thứ 10, bác sỹ Lê Quang Minh được đánh giá cao với sáng kiến “Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và nuôi con bằng sữa mẹ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm trên nền tảng AppSheet” đã được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp thành phố.

Anh đã đoạt giải Nhất trong Hội thi Kỹ thuật sáng tạo trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 (năm 2023); được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen và đạt nhiều danh hiệu sáng kiến sáng tạo. Bên cạnh đó, anh còn tham gia hiến máu tình nguyện 29 lần, tích cực tham gia các phòng trào thiện nguyện…/.

