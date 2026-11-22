Tối 22/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt năm 2026, thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Diễn ra từ 21-24/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh có chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, bao gồm chuỗi hoạt động văn hóa; sự kiện triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, hướng tới xây dựng không gian văn hóa cộng đồng, nơi các giá trị truyền thống được giới thiệu, giao lưu, vinh danh và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Ngày hội gồm chuỗi sự kiện dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài đối diện Ủy ban Nhân dân Thành phố; trải nghiệm không gian Đại đoàn kết toàn dân tộc với các tư liệu, tài liệu, hình ảnh về truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chương trình, cuộc vận động và hoạt động chăm lo đời sống nhân dân; khu vực giới thiệu văn hóa, nghệ thuật và những ngành công nghiệp văn hóa nổi bật của Thành phố.

Tối 22/11 diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ngợi ca tình đoàn kết dân tộc; bản sắc văn hóa dân tộc, tình quân dân, tình yêu quê hương và khát vọng phát triển đất nước; chương trình trình diễn ánh sáng, 3D mapping; triển lãm nghệ thuật “Tuần Văn hóa- Đại đoàn kết” năm 2026…

Điểm nhấn nổi bật là những không gian văn hóa đặc sắc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Những gian trưng bày được thiết kế theo hình nón lá góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa, cùng không gian trải nghiệm chuyển đổi số.

Sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam sẽ lần lượt giới thiệu đến công chúng những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc cùng chương trình giao lưu văn hóa quốc tế…

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Thành phố là vùng đất hội tụ và lan tỏa, nơi đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người dân từ mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế cùng chung sống, lao động, sáng tạo, gắn bó. Sự đa dạng ấy, hòa quyện trong tinh thần sẻ chia, nghĩa tình và đùm bọc, đã tạo nên bản sắc riêng của một Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi mỗi người đều có cơ hội hòa nhập, cống hiến và cùng phát triển.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, là sức mạnh và cũng là niềm tự hào của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là nền tảng để Thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua thách thức và vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ý nghĩa chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa- Đại đoàn kết năm 2026, kêu gọi đồng bào các dân tộc, tôn giáo và mọi tầng lớp nhân dân Thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và những thành quả đã đạt được; tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Thành phố tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vun đắp nghĩa tình, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy khát vọng sáng tạo, tinh thần cống hiến và sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với tên gọi thành phố mang tên Bác và niềm tin yêu của đồng bào cả nước.

Các hoạt động đa dạng, phong phú của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường sự gắn bó, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện sinh động hình ảnh Thành phố hiện đại nhưng không xa rời cội nguồn; sáng tạo nhưng luôn gắn kết; phát triển năng động nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình./.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của Cần Thơ.