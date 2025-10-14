Thành phố Hồ Chí Minh vận hành thử nghiệm nền tảng quản lý chính quyền số

Từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 31/12/2025, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai vận hành thử nghiệm nền tảng quản lý chính quyền số Thành phố Hồ Chí Minh trên toàn Thành phố.

Nền tảng quản lý chính quyền số Thành phố Hồ Chí Minh có 6 chức năng chính: Theo dõi và nhắc các nhiệm vụ từ Văn phòng Chính phủ; theo dõi và nhắc các nhiệm vụ từ Ủy ban Nhân dân Thành phố; giao việc ngay; nhắc việc cá nhân; danh bạ và trao đổi cá nhân, nhóm công việc để nhắc xử lý.

Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá an toàn thông tin cho nền tảng theo đúng quy định hiện hành.

Để triển khai các nội dung trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và triển khai thử nghiệm ứng dụng trên thiết bị di động dành cho cán bộ, công chức trên địa bàn Thành phố.

Việc triển khai, quản lý và vận hành nền tảng quản lý chính quyền số đảm bảo thông suốt, an toàn bảo mật thông tin; tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức, viên chức Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ.

Việc cài đặt ứng dụng và hướng dẫn sử dụng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành trước ngày 15/10.

Sau thời gian thử nghiệm, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố đánh giá hiệu năng, hiệu quả và tính tích hợp, ổn định của ứng dụng, tiếp tục chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thiện ứng dụng đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thành phố trên môi trường điện tử.

Trong đó bao gồm các chức năng: Bảng điều hành số; xử lý hồ sơ công việc áp dụng ký số toàn trình; quản lý, cập nhật kết quả xử lý các nhiệm vụ do Chính phủ, Đảng ủy Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao; tích hợp các tính năng hiện đang vận hành trên phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; thời gian hoàn thành trong quý 1/2026./.

