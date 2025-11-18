Thị trường chứng khoán giao dịch "giằng co" trong phiên sáng 18/11

Thị trường chứng khoán trong phiên sáng 18/11 trở lại trạng thái "giằng co," các chỉ số trồi sụt quanh mốc tham chiếu khi lực cầu và lực bán đan xen, chưa tạo được điểm tựa đủ mạnh để bứt phá.

Kết thúc phiên buổi sáng, VN-Index tăng 1,74 điểm lên 1.656,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 375,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 10.66,4 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 139 mã tăng, 155 mã giảm và 55 mã đi ngang, phản ánh sự phân hóa hiện hữu trên bảng điện tử.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,16 điểm xuống 268,08 điểm, với hơn 35,5 triệu cổ phiếu khớp lệnh, trị giá 752,5 tỷ đồng. Sàn có 44 mã tăng, 55 mã giảm và 65 mã đi ngang.

UPCOM-Index giảm 0,54 điểm xuống 120,12 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 19 triệu cổ phiếu, tương ứng 300,7 tỷ đồng; toàn sàn có 97 mã tăng, 82 mã giảm và 70 mã đi ngang.

Rổ VN30 cũng phản ánh rõ trạng thái lưỡng lự của thị trường khi có 12 mã tăng, 14 mã giảm và 4 mã đi ngang.

Đáng chú ý, biến động của các cổ phiếu trong rổ đều rất hẹp, không mã nào tăng hoặc giảm đến 2%, cho thấy sự giằng co mạnh trong nhóm vốn hóa lớn.

Diễn biến chững lại của thị trường sáng nay không quá bất ngờ, khi trước đó VN-Index đã ghi nhận 4/5 phiên tăng gần nhất, chỉ có duy nhất phiên 13/11 giảm nhẹ.

Sau nhịp phục hồi mạnh khoảng 75 điểm, cùng với thanh khoản bắt đầu chậm lại, tâm lý nhà đầu tư có dấu hiệu thận trọng hơn, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi đưa ra quyết định.

Nhóm chứng khoán và ngân hàng vẫn duy trì sắc xanh ở nhiều cổ phiếu, góp phần nâng đỡ thị trường chung. Tuy nhiên, mức tăng của hai nhóm này đều khá khiêm tốn, chưa đủ tạo lực kéo giúp thị trường bứt phá.

Ở chiều ngược lại, bất động sản giao dịch phân hóa với sắc xanh và đỏ xen kẽ. Nhóm dầu khí chìm trong sắc đỏ nhưng mức giảm rất hẹp; các mã PVC, PVB, TOS, BSR, PVD, OIL đều giảm nhẹ, trong đó PVB giảm mạnh nhất cũng chỉ 1%. PLX là cổ phiếu duy nhất giữ sắc xanh, tăng 0,43%.

Thực tế cho thấy sau phiên tăng mạnh hôm qua, thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy và "giằng co" trong biên độ hẹp, khi nhà đầu tư giao dịch cẩn trọng hơn trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ đủ mạnh để tạo động lực bứt phá./.

