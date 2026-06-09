Thông tin về Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm.”

Ngày 9 và 10/6/2026, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm.”

Đây là năm thứ 3 Việt Nam tổ chức diễn đàn quan trọng này.

Diễn đàn Tương lai ASEAN ngày càng tạo ra dấu ấn, trở thành điểm đến, điểm hẹn quen thuộc cho các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các đối tác khác cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất cũng như kết nối các ý tưởng, sáng kiến mới góp phần định hình tương lai phát triển của ASEAN và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác./.