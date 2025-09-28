Thu ngân sách 9 tháng ước tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 1.887,9 nghìn tỷ đồng, bằng 96% dự toán năm và tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, thu nội địa ước đạt 96,9% dự toán; thu từ dầu thô ước đạt 69,9% dự toán, giảm 15,6% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 98,8% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Về chi, hết tháng 9 ước đạt 1,591,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 53,7% dự toán, chi trả nợ lãi ước đạt 68,4% dự toán, chi thường xuyên ước đạt 68,1% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, chi ngân sách đã đáp ứng các nhu cầu chi phát triển, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu, trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo các Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ, chi kỷ niệm, tặng quà cho người dân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng khoảng gần 25,9 nghìn tỷ đồng bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương (19,8 nghìn tỷ đồng) thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và hỗ trợ các địa phương (6,1 nghìn tỷ đồng) thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Bộ Tài chính cho biết trong những tháng cuối năm, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thu tổ chức thực hiện tốt quản lý thu ngân sách nhà nước, mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh.

Đồng thời, đẩy mạnh chống thất thu; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử; quyết liệt xử lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế; phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2025 ở mức cao nhất./.

