Chiều 21/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul để thúc đẩy quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Lãnh đạo Việt Nam tới Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan; chúc mừng ông Anutin Charnvirakul được Nhà Vua phê chuẩn làm Thủ tướng Thái Lan; tin tưởng Chính phủ Thái Lan và nhân dân Thái Lan sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng mạnh mẽ, tin cậy và thực chất.

Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư và gọi điện chúc mừng nhân dịp ông đảm nhận cương vị mới; nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác quan trọng của Thái Lan ở khu vực; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai nhà Lãnh đạo vui mừng trước việc Việt Nam và Thái Lan nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025; đánh giá hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó Thái Lan tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam; mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ thúc đẩy kết nối giao thông vận tải trong khu vực; tăng cường hợp tác an ninh, văn hóa, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Thái Lan nhất trí với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD/năm; tăng cường gắn kết giữa hai nền kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối.”

Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Thái Lan, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ; khẳng định Chính phủ Thái Lan sẽ tạo những điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới cân bằng hơn giá trị đầu tư qua lại giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục hợp tác chặt chẽ, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, phát triển bền vững tiểu vùng Mekong.

Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan đã trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ thăm Thái Lan và dự Hội nghị cấp cao Mekong-Lan Thương vào cuối năm nay; mong sớm được gặp và trao đổi trực tiếp nhân dịp hai Thủ tướng cùng tham dự hội nghị đa phương như Hội nghị Cấp cao ASEAN trong thời gian tới./.

