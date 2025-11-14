Thủ tướng yêu cầu kịp thời khắc phục hậu quả vụ nổ bồn chứa axít ở Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Công điện số 216/CĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng.

Công điện nêu vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 9/11, tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm hai công nhân tử vong.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do nổ bồn chứa axít HCl của công ty.

Để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định; chỉ đạo tăng cường kiểm tra toàn bộ các cơ sở có sử dụng, lưu trữ hóa chất nguy hiểm trên địa bàn, xử lý theo quy định; báo cáo kết quả điều tra và khắc phục hậu quả, gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/11/2025.

Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra điều kiện an toàn hóa chất tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 25/11/2025; đồng thời chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan triển khai thực hiện rà soát trong phạm vi toàn quốc đối với các cơ sở sản xuất, lưu trữ hóa chất nguy hiểm và tăng cường các biện pháp quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn hóa chất theo quy định.

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại Nhà máy HC (chuyên sản xuất hóa chất tại thôn 20 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1) đã khiến hai người tử vong.

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi, trú xã Bảo Lâm 1) và Hà Duy Khánh (28 tuổi, trú phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, trong sáng 9/11, cả hai công nhân trên tiến hành kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa axit HCL của nhà máy. Khi phát hiện bồn chứa axit có dấu hiệu rò rỉ nên các công nhân này đã tiến hành siết lại bulông.

Tuy nhiên do các bulông đã bị rỉ sét nên Tùng, Khánh đã lấy máy cắt làm việc. Máy cắt ma sát với các bulông đã tạo thành tia lửa điện và tiếp xúc với khí trong bồn chứa khiến bồn chứa phát nổ, hất cả hai công nhân văng ra xa.

Sau khi xảy ra vụ việc, hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng (Bảo Lộc) nhưng cả hai đã tử vong sau đó./.

