Thực hư về thông tin liên quan đến công tác quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện Bạch Mai

Chiều 28/4, Bệnh viện Bạch Mai thông tin trong những ngày qua, một số tài khoản trên mạng xã hội đang khai thác lại vụ việc xảy ra cách đây 10 năm để thông tin sai lệch về công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Bạch Mai.

Clip lan truyền với tiêu đề “Trinh sát mật phục nhà xác Bệnh viện Bạch Mai, hé lộ tội ác ghê rợn hơn cả sữa và thuốc giả âm thầm đầu độc toàn dân,” với nội dung là các hình ảnh được cắt ghép lấy từ nhà chứa rác thải y tế của các bệnh viện, nhân viên vận chuyển, tuồn rác thải ra bên ngoài để tái chế thành ống hút, đồ gia dụng đầu độc cộng đồng.

Chiều 28/4, trao đổi với báo chí, Phó giáo sư Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định những thông tin trên là bịa đặt, bôi xấu bệnh viện và gây hoang mang cho bệnh nhân cùng người nhà người bệnh. Bệnh viện đã có văn bản gửi Phòng An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ động cơ, mục đích của các tài khoản đăng tin thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư luận. Bệnh viện kiên quyết bảo vệ uy tín và dùng các biện pháp pháp lý cần thiết nếu phát hiện hành vi vu khống, bôi nhọ.

Tiến sỹ Trương Anh Thư - Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay mỗi ngày số lượng chất thải phát sinh trong bệnh viện từ 8-9 tấn, trong đó chất thải không nguy hại khoảng 6-7 tấn, chất thải nguy hại có lây nhiễm hoặc không có nguy cơ lây nhiễm khoảng 1,5 đến 1,7 tấn.

Việc quản lý chất thải bệnh viện được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong phạm vi khuôn viên luôn thực hiện đúng quy định về quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế, về quản lý môi trường. Với nước thải, bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải y tế hiện đại, đáp ứng toàn bộ nguồn nước thải phát sinh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện thường xuyên tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ công nhân viên cả nội dung lý thuyết và thực hành phân loại rác tại nguồn. Với tác hại chất thải bức xạ ở trung tâm ung bướu đều được thu giữ, lưu riêng, bằng đường ống bọc chì đến khi hết nguy hại sẽ được bàn giao cho đơn vị xử lý.

Với máy móc, thiết bị có nguồn phát xạ, Tiến sỹ Thư cho hay bệnh viện đã thành lập Ban An toàn bức xạ và chịu trách nhiệm về an toàn phóng xạ, kiểm định thường xuyên máy móc đảm bảo trong phạm vi an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà, người dân xung quanh.

Đặc biệt, định kỳ hàng năm, Bệnh viện triển khai đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến cho viên chức người lao động và các đối tượng có liên quan các quy định về quản lý chất thải y tế; Bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý chất thải y tế (thực hiện các Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại; Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường; Hợp đồng vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện...

Ông Lê Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Lê Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho hay qua công tác kiểm tra thực tế cho thấy bệnh viện tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến chất thải y tế Thông tư số 20/2021/TT-BYT về quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế.

“Chúng tôi chưa phát hiện thấy vi phạm của bệnh viện liên quan đến việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế. Bệnh viện Bạch Mai đã có giấy phép xử lý chất thải y tế trong bệnh viện và với cả cụm bệnh viện khu vực xung quanh. Công tác bảo vệ môi trường của bệnh viện đáp ứng các yêu cầu của quy định và áp dụng các phương pháp tiên tiến để xử lý nước thải,” Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh nhấn mạnh.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, với bề dày hơn 100 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành bệnh viện chuyên sâu hàng đầu của cả nước. Mỗi ngày các bác sỹ của bệnh viện tiếp nhận khám từ 8.000-10.000 bệnh nhân, có khoảng 4.000 người bệnh nội trú. Mặc dù bệnh viện vẫn còn hạn chế khi nguồn lực chưa đủ để xây mới khang trang, nhưng bệnh viện vẫn xác định và thực hiện theo phương châm cải tạo, sửa chữa bảo đảm đạt tiêu chí “Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn,” giúp người được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng, đúng quy trình, đúng phác đồ điều trị.

Chính vì vậy, bệnh viện mong muốn và đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình khơi lại thông tin cũ để làm mất uy tín của bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung./.

