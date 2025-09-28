Xã hội

Thủy đoàn I - Cục Cảnh sát Giao thông chủ động triển khai phương án ứng phó bão Bualoi

Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát Giao thông) triển khai phương án ứng phó bão số 10 tại Huế và Đà Nẵng, tập trung bảo đảm an toàn tàu thuyền, chủ động cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Hằng Trần
Ngày 28/9, đại diện Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết, để ứng phó với cơn bão Bualoi (bão số 10), đơn vị đã triển khai phương án cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời liên hệ với PC08 Huế, PC08 Đà Nẵng, chính quyền phường Liên Chiểu và phường Thanh Khê (Thành phố Đà Nẵng) là những địa bàn thường xuyên ngập úng, nhằm chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại Đà Nẵng, Thủy đội 3 phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; hướng dẫn 23 tàu du lịch trên sông Hàn di chuyển, neo đậu tại sông Cổ Cò để đảm bảo an toàn. Đơn vị cũng tổ chức kiểm tra phương tiện neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang (phường Sơn Trà) và dọc tuyến sông Cổ Cò (phường Ngũ Hành Sơn), đồng thời triển khai biện pháp phòng chống trước, trong và sau bão.

z7058695851076-a3487f2cee6691ba8f04b416a99257fb.jpg
Thủy đội 3 phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: Cục Cảnh sát Giao thông cung cấp)

Các phương tiện, trang thiết bị và trụ sở đơn vị được neo đậu, chằng chống, gia cố chắc chắn. Cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Đơn vị chủ động liên hệ với địa phương thường xuyên xảy ra ngập úng để có cơ sở triển khai cứu hộ, cứu nạn trong tình huống bất ngờ; đồng thời phân công lực lượng nắm chắc diễn biến thời tiết, huy động tối đa phương tiện, chuẩn bị nhu yếu phẩm và phối hợp với các lực lượng tại Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ người dân vùng mưa lũ.

Tại Huế, Thủy đoàn I phối hợp với Đội Cảnh sát Đường thủy (PC08 Huế) tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, hướng dẫn cho hơn 40 chủ phương tiện, 50 thuyền viên, Ban quản lý bến thuyền du lịch Tòa Khâm, một nhà hàng nổi và 5 hộ nuôi thủy sản lồng bè thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lũ, bão số 10.

hue.jpg
Thủy đoàn I phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy (PC08 Huế) tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lũ, bão số 10. (Ảnh: Cục Cảnh sát Giao thông cung cấp)

Trong đó, đơn vị nhấn mạnh việc neo buộc, bảo quản phương tiện, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, đưa toàn bộ người và tài sản giá trị lên bờ, dừng kinh doanh vận tải hành khách trong thời gian mưa lũ. Đồng thời, lực lượng chức năng chủ động bảo vệ tài sản, ngăn chặn tình trạng tội phạm lợi dụng bão lũ trộm cắp. Thủy đoàn I cũng bố trí quân số trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật tư, sẵn sàng ứng phó với bão số 10./.

