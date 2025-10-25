Tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của Singapore cho người dân vùng thiên tai

Chiều 25/10, tại khu vực Sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Singapore để chuyển tới người dân bị ảnh hưởng do đợt bão, lũ hồi tháng 9, 10 vừa qua tại tỉnh Tuyên Quang.

Hàng viện trợ bao gồm chăn giữ nhiệt và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, do Bộ Quốc phòng Singapore và tổ chức liên quan của Singapore triển khai thông qua Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam và Trung tâm Điều phối hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa khu vực (RHCC).

Công tác vận chuyển hàng viện trợ chia làm 2 chuyến, trong đó chuyến đầu tiên tới Sân bay Nội Bài trưa 25/10, chuyến hàng còn lại sẽ được chuyển đến trong ít ngày tới.

Tại buổi tiếp nhận, Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam đã trao số hàng viện trợ trên cho ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ cả 2 chuyến hàng, toàn bộ hàng viện trợ sẽ được chuyển tới tỉnh Tuyên Quang để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai.

Trước đó, Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam cũng thông báo Hội Chữ thập Đỏ nước này đã cung cấp gói viện trợ 50.000 SGD (khoảng 38.500 USD) cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam để triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Nghệ An.

Tính đến ngày 24/10, các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11 với tổng kinh phí khoảng 9,398 triệu USD.

Các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ Australia, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA), UNICEF, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Save the Children (tổ chức cứu trợ trẻ em), ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (tổ chức quốc tế chống đói nghèo), Samaritan's Purse, Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc), CRS tại Việt Nam (tổ chức phi chính phủ của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển y tế, giáo dục, viện trợ khẩn cấp, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo); Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) cung cấp viện trợ quốc tế khẩn cấp.

Ngoài tiền mặt, hỗ trợ phục hồi sinh kế nông nghiệp, hàng viện trợ bao gồm nước uống đóng chai, thiết bị lọc nước, chăn màn, thùng nhựa chứa nước, tấm nhựa plastic đa năng, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ dụng cụ gia đình, sửa chữa nhà cửa, bộ dụng cụ bếp, dụng cụ học tập... cho người dân bị ảnh hưởng tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Tĩnh./.

