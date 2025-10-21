Tổ chức đại học tại Đức tặng máy lọc nước cho nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam

Nhằm chung tay hỗ trợ nạn nhân lũ lụt của bão Bualoi và Kajiki ở Việt Nam, Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS) ở Đức sẽ tặng 10 hệ thống xử lý nước di động PAUL cho các trường học ở vùng sâu vùng xa Việt Nam, với sự hỗ trợ vận chuyển của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chính quyền bang Hessen ở miền Trung nước Đức, nơi đã duy trì hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam trong hơn ba thập kỷ qua, cùng với các nhà tài trợ cá nhân, đã cung cấp kinh phí cho WUS trong thời gian ngắn để hiện thực hóa việc cung cấp 10 hệ thống lọc nước PAUL, nhằm cung cấp nước thường xuyên cho các trường học tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt của Việt Nam.

Mỗi hệ thống xử lý nước di động PAUL có thể lọc 1.200 lít nước ô nhiễm mỗi ngày và do đó có thể cung cấp 3 lít nước sạch cho ít nhất 400 người.

Nhờ PAUL, nhiều trường học cũng được hưởng lợi từ nguồn nước sạch. PAUL không chỉ hỗ trợ Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) thứ sáu, "Nước sạch và Vệ sinh," trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển Bền vững mà còn tạo điều kiện cho nhiều người dân Việt Nam hưởng thụ quyền được giáo dục.

Hệ thống xử lý nước di động PAUL do Giáo sư Franz-Bernd Frechen ở Đại học Kassel, bang Hessen phát minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tình đoàn kết là sợi dây gắn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Đức, và điều này đã được chứng minh, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Khi Đức thiếu hụt khẩu trang nghiêm trọng để phòng dịch COVID-19 vào tháng 4/2020, Chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Đức đã tích cực hỗ trợ người dân Đức.

Vào thời điểm đó, WUS đã hỗ trợ phân phối hơn 120.000 khẩu trang được Việt Nam quyên góp cho các bệnh viện và tổ chức cứu trợ tại 16 bang của Đức.

Khi lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở Việt Nam, WUS lại hỗ trợ người dân miền Trung Việt Nam thông qua việc cung cấp các hệ thống xử lý nước.

Theo Tiến sỹ Kambiz Ghawami, Chủ tịch WUS Đức, đây là sự đoàn kết thiết thực trong các tình huống khẩn cấp.

Tiến sỹ Ghawami cũng bày tỏ lo ngại về cơn bão tiếp theo, Fengshen, dự báo có thể đổ bộ vào Việt Nam ngày 21/10.

Trong những năm gần đây, WUS đã cung cấp tổng cộng hơn 380 hệ thống xử lý nước PAUL tại Việt Nam, giúp hơn 152.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh được cung cấp nước uống sạch mỗi ngày.

Điểm đặc biệt của hệ thống lọc nước PAUL là xử lý nước một cách cực kỳ hiệu quả về mặt tài nguyên, không cần hóa chất, điện hay chuyên gia hỗ trợ mà bằng màng lọc. PAUL do Giáo sư Franz-Bernd Frechen ở Đại học Kassel, bang Hessen, phát minh./.

