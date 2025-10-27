Tổng thống Mỹ hy vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/10 cho biết ông hy vọng sẽ bổ sung một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vào một loạt hiệp định mà ông đã đạt được trong chuyến công du châu Á tuần này.

Ngay trước khi chuyên cơ Air Force One hạ cánh tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản để tiếp tục chuyến công du châu Á, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông nghĩ rằng hai nước sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại.

Các quan chức Mỹ cho biết những nhà đàm phán từ hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã vạch ra một khuôn khổ vào ngày 26/10 cho một thỏa thuận nhằm khiến Mỹ tạm ngừng tăng thuế và Trung Quốc bớt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Nhưng hiện không bên nào kỳ vọng về một bước đột phá có thể khôi phục lại các điều kiện thương mại như trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Các cuộc đàm phán chuẩn bị cho cuộc gặp đã tập trung vào việc giải quyết những bất đồng và những cải thiện khiêm tốn trước chuyến thăm chính thức của ông Trump tới Trung Quốc dự kiến vào đầu năm sau.

Trong chuyến công du nước ngoài dài nhất kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Trump đã công bố các thỏa thuận với bốn quốc gia Đông Nam Á trong chặng dừng chân đầu tiên tại Malaysia.

Sang ngày 27/10, ông đã bay đến Tokyo và bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Nhật Bản.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hy vọng sẽ tiếp tục gây ấn tượng với ông Trump bằng những lời cam kết mua xe bán tải, đậu tương và khí đốt của Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 28/10.

Bà Takaichi, người đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tuần trước, đã nói với ông Trump trong cuộc điện đàm hôm 24/10 rằng việc củng cố liên minh hai nước là "ưu tiên hàng đầu" của bà.

Ông Trump dự kiến sẽ rời đi vào ngày 29/10 để đến Gyeongju, Hàn Quốc, nơi ông sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Lee Jae Myung.

Theo dự kiến, ông Trump sẽ kết thúc chuyến công du châu Á bằng một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở Hàn Quốc vào ngày 30/10.

Cuộc gặp này diễn ra sau khi Washington và Bắc Kinh đã tăng thuế đối với hàng xuất khẩu của nhau và cảnh báo sẽ ngừng giao thương liên quan đến các khoáng sản và công nghệ quan trọng./.

Phái đoàn đàm phán Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về thương mại Bộ trưởng Tài chính Mỹ xác nhận hai bên đã đạt được đồng thuận cơ bản về một thỏa thuận sơ bộ "rất thành công" để các nhà lãnh đạo hai nước thảo luận vào ngày 30/10 tới.