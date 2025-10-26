Trung Quốc, Mỹ đồng thuận về giải quyết vướng mắc trong thương mại song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, nhóm công tác kinh tế và thương mại của Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức tham vấn kinh tế và thương mại song phương tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia trong hai ngày 25-26/10.

Trong cuộc tham vấn, Trưởng phái đoàn Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hà Lập Phong và Trưởng phái đoàn Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã có những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng.

Hai bên tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế và thương mại, bao gồm: các biện pháp về Điều khoản 301 của Mỹ đối với ngành logistics hàng hải và đóng tàu của Trung Quốc, việc gia hạn tạm dừng các mức thuế quan đối ứng, hợp tác thực thi pháp luật và thuế quan liên quan đến Fentanyl, thương mại nông sản và kiểm soát xuất khẩu.

Sau các vòng thảo luận, hai bên đã đạt được đồng thuận cơ bản về các phương án giải quyết những vấn đề vướng mắc của mỗi bên, nhất trí tiếp tục xác định các chi tiết cụ thể và thực hiện các thủ tục phê chuẩn nội bộ của mình.

Phát biểu tại cuộc tham vấn, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nhấn mạnh bản chất của quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ là cùng có lợi và cùng thắng (win-win). Hợp tác mang lại lợi ích cho hai bên và đối đầu cũng gây tổn thương cho cả hai phía.

Việc duy trì phát triển ổn định quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Đối với những khác biệt và ma sát nảy sinh trong hợp tác kinh tế thương mại, hai bên cần tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng thắng, tìm ra giải pháp thích hợp thông qua đối thoại và tham vấn bình đẳng.

Cũng theo ông Hà Lập Phong, những thành quả của tham vấn kinh tế thương mại Trung-Mỹ là không dễ có được và cần hai bên cùng phải duy trì. Ông bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ cùng Trung Quốc tiến về phía trước, cùng nhau triển khai tốt nhận thức chung quan trọng đã đạt được qua các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao và các kết quả tham vấn kinh tế thương mại kể từ đầu năm nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau, kiểm soát bất đồng, mở rộng hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương lên cấp độ cao hơn.

Về phía Mỹ, phái đoàn nhấn mạnh quan hệ kinh tế thương mại Mỹ-Trung là quan hệ song phương có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Phía Mỹ sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để giải quyết các khác biệt và tăng cường hợp tác thông qua phương thức bình đẳng và tôn trọng để cùng nhau phát triển.

Hai bên thống nhất, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao, hai nước sẽ phát huy tối đa vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại Trung-Mỹ, duy trì liên lạc chặt chẽ về các vấn đề mà mỗi bên quan tâm trong hai lĩnh vực này nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước cũng như thúc đẩy thịnh vượng của thế giới./.

