Top 4 quán càphê Hà Nội ngắm diễu binh diễu hành 2/9 đẹp nhất

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cùng nhiều phương tiện cơ giới, khí tài hiện đại.

Từ lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ tỏa ra theo nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Du khách có thể tham khảo một số quán cà phê nằm trên các tuyến diễu binh dưới đây.

Soleil - 75 Tràng Thi

Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Quán nằm trên trục Tràng Thi, sát hướng đoàn diễu binh di chuyển vào trung tâm. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Không gian sang trọng, nhiều cửa sổ lớn và ban công nhìn thẳng xuống phố, lý tưởng để quan sát đoàn xe và khối diễu hành. Mở cửa sớm, phù hợp cho khách tới trước giờ chặn đường. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Tầng 1 có cửa sổ lớn nhìn thẳng ra mặt đường, tầng 2 được thiết kế cửa kính trong suốt hướng thẳng ra ngã tư Tràng Thi, Thợ Nhuộm. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Quán 8+ roastery - 66 Nguyễn Thái Học. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất

Với thiết kế quán hiện đại, mát mẻ thì đây là một trong những tọa độ không thể bỏ lỡ khi ngắm diễu binh dịp 2/9 này. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Hai cơ sở sát liền kề nhau, đều được thiết kế cửa kính trong suốt hướng thẳng ra mặt đường Nguyễn Thái Học. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Lost and Found - Tầng 2, số 6 Quán Thánh

Hướng 3: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo

Nằm gần khu vực Bách Thảo, quán có ban công rộng và view thoáng. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Từ đây, du khách có thể bắt được cảnh đoàn diễu binh rẽ vào Lê Hồng Phong hoặc di chuyển qua các tuyến phố lân cận. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

L’etage Cafe - 9A Hàng Khay

Hướng 4: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

View hướng thẳng ra Hồ Gươm, chỉ cách Nhà hát Lớn vài phút đi bộ. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Đây là một trong những điểm ngắm toàn cảnh khu vực trung tâm khi đoàn diễu binh tiến qua Tràng Tiền và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Lưu ý cho du khách:

Các tuyến phố sẽ được hạn chế hoặc chặn phương tiện từ sớm, nên tới trước ít nhất 1-1,5 giờ để chọn chỗ ngồi.

Nên đặt bàn trước và thông báo mục đích để quán sắp xếp vị trí phù hợp.

Mang theo giấy tờ tùy thân và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

