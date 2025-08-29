Top 4 quán càphê Hà Nội ngắm diễu binh diễu hành 2/9 đẹp nhất

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cùng nhiều phương tiện cơ giới, khí tài hiện đại.
Từ lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ tỏa ra theo nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Du khách có thể tham khảo một số quán cà phê nằm trên các tuyến diễu binh dưới đây.
Soleil - 75 Tràng Thi
Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Quán 8+ roastery - 66 Nguyễn Thái Học. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất
Lost and Found - Tầng 2, số 6 Quán Thánh
Hướng 3: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo
L’etage Cafe - 9A Hàng Khay
Hướng 4: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Lưu ý cho du khách:
- Các tuyến phố sẽ được hạn chế hoặc chặn phương tiện từ sớm, nên tới trước ít nhất 1-1,5 giờ để chọn chỗ ngồi.
- Nên đặt bàn trước và thông báo mục đích để quán sắp xếp vị trí phù hợp.
- Mang theo giấy tờ tùy thân và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.
Cẩm nang chơi đêm cho “khối du khách” ghé Thủ đô dịp A80
Du khách cần lưu ý theo dõi kế hoạch cấm đường và phân luồng giao thông, phục vụ công tác tổng hợp luyện (tối 24/8), sơ duyệt (27/8) và tổng duyệt (31/8) để có kế hoạch phù hợp.