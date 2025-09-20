Trung Quốc “tuýt còi” hai mạng xã hội vì sai phạm nội dung

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) hôm 20/9 đã cảnh báo và áp dụng các biện pháp hành chính đối với nền tảng livestream Kuaishou và mạng xã hội Weibo vì những yếu kém trong quản lý nội dung.

Trong hai tuyên bố, CAC nêu rõ sẽ triệu tập đại diện công ty đến giải trình, đưa ra cảnh cáo chính thức và yêu cầu khắc phục trong một khung thời gian cụ thể.

Cơ quan này chỉ ra các nội dung tiêu cực xuất hiện tràn lan trên bảng xếp hạng clip thịnh hành (trending lists), đặc biệt là những thông tin thổi phồng đời tư người nổi tiếng và các câu chuyện cá nhân vô bổ.

Về phần mình, Weibo và Kuaishou cho biết đã nghiêm túc nhìn nhận vấn đề và tiếp thu sự phê bình cũng như các quyết định kỷ luật từ cơ quan chức năng.

Hai công ty đã lập nhóm chuyên trách khắc phục sai phạm, đặt mục tiêu xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến quản trị nội dung. Động thái cứng rắn của CAC được đưa ra chỉ một ngày sau khi cơ quan giám sát thị trường Trung Quốc mở cuộc điều tra đối với Kuaigou, đơn vị thương mại điện tử của Kuaishou, vì nghi ngờ vi phạm luật thương mại điện tử của quốc gia này./.

