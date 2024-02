Trung tướng Tô Ân Xô: Bộ Công an quyết tâm đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án

Mở rộng điều tra vụ án Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 3 bị can khác.