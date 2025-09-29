Ukraine đề xuất xây dựng lá chắn phòng không chung với đối tác châu Âu

Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/9 đề xuất xây dựng một lá chắn phòng không chung với các đối tác châu Âu nhằm đối phó mối đe dọa từ Nga.

Phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn An ninh Warsaw, ông Zelensky nêu rõ: “Ukraine đề xuất với Ba Lan và tất cả các đối tác xây dựng một lá chắn chung, hoàn toàn đáng tin cậy trước các mối đe dọa từ trên không của Nga. Điều này là khả thi. Ukraine có thể đối phó mọi loại thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga, và nếu cùng hành động trong khu vực, chúng ta sẽ có đủ vũ khí và năng lực sản xuất.”

Các nhà lãnh đạo NATO cho rằng Nga đang thử thách khả năng sẵn sàng và quyết tâm của liên minh thông qua hành vi xâm phạm không phận Ba Lan và các nước Baltic. Kiev khẳng định kinh nghiệm ứng phó với các mối đe dọa trên không của mình sẽ là đóng góp quan trọng.

Đề cập Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Zelensky cho rằng lập trường của ông Trump đối với Ukraine và an ninh châu Âu đã thay đổi.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Tính đến hôm nay, lập trường của Tổng thống Trump, theo quan điểm của tôi, là thực sự cân bằng và ủng hộ quan điểm của Ukraine, dù không nghi ngờ gì, ông ấy vẫn muốn duy trì vai trò trung gian giữa chúng tôi và Nga để chấm dứt cuộc chiến này”./.

Mỹ cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine Theo đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Mỹ có thể sẽ bán tên lửa Tomahawk cho các nước châu Âu, sau đó các nước này sẽ chuyển giao vũ khí cho Kiev.