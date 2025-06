Vì sao 8 tội danh sắp được Bộ Công an đề xuất bỏ án tử hình?

Chiều 13/6, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Tọa đàm tuyên truyền các Dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9.

Trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh, gồm: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Gián điệp; Phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Vận chuyển trái phép chất ma túy; Tham ô tài sản; Nhận hối lộ và Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược.

Tại tọa đàm, trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8/18 tội danh hiện hành có nằm trong lộ trình dài hạn tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình hay không, Đại tá Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng phòng Pháp luật hình sự và cải cách tư pháp, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) cho biết, lần sửa đổi này, Chính phủ đề xuất bỏ án tử hình đối với 8/18 tội danh hiện còn trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Việc này nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng về nhân đạo và tiến tới thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, trên cơ sở kế thừa tinh thần các lần sửa đổi trước.

Xung quanh việc đưa nội dung sử dụng trái phép chất ma túy vào Bộ luật Hình sự, đại diện Bộ công an cho biết hiện nay số người sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, đặc biệt ở lớp trẻ. Tội phạm xuất phát từ những người sử dụng ma túy chiếm khoảng hơn 10% trong tổng số tội phạm, có những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến hết năm 2024 cả nước có hơn 240.000 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, trong đó trên 70% là tái nghiện sau cai nghiện. Do đó cần có biện pháp mạnh hơn, là hình sự hoá hành vi Sử dụng trái phép chất ma tuý để cắt đứt chuỗi liên kết giữa người nghiện với tội phạm buôn bán trái phép chất ma tuý, tạo điều kiện cho họ có cơ hội phục hồi nhân cách, học nghề và tái hoà nhập một cách lành mạnh./.