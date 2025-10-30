Việt Nam đề xuất một số định hướng thúc đẩy đổi mới và thịnh vượng chung

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ngày 30/10, tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, đã diễn ra Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế lần thứ 36 (AMM 36).

Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun và Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo đồng chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế-Thương mại và Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) cùng đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực.

Đoàn Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng làm Đồng Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng tập trung đánh giá toàn diện tình hình hợp tác của APEC trong năm 2025, đặc biệt là tiến độ triển khai các mục tiêu và kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn APEC đến năm 2040; cùng nhau thảo luận sâu sắc về những định hướng và biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của APEC trên 3 trụ cột hợp tác chủ đạo: “Kết nối-Đổi mới-Thịnh vượng.”

Chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của WTO trong thúc đẩy thương mại, các cam kết và quy định trong WTO là một phần không thể thiếu của hệ thống thương mại toàn cầu, các Bộ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực nhằm làm sâu sắc và thúc đẩy thảo luận trong WTO về các vấn đề thương mại đương đại; nhất trí cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế, hỗ trợ các thành viên nâng cao năng lực tham gia các hiệp định thương mại toàn diện và chất lượng cao, hướng tới Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP).

Hội nghị cũng kêu gọi tăng cường kết nối, đẩy mạnh cải cách cơ cấu, tháo gỡ điểm nghẽn, củng cố các chuỗi cung ứng an toàn, tự cường, bền vững và mở. Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi về các giải pháp nhằm tận dụng hiệu quả cơ hội từ chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển.

Các Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp hành động ứng phó với các thách thức ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng bao trùm và bền vững; kêu gọi đẩy mạnh triển khai các kế hoạch hành động và chương trình hợp tác của APEC trong các lĩnh vực then chốt như ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phát triển kinh tế biển bền vững.

Nhân dịp Hội nghị, các Bộ trưởng đã trao giải thưởng cuộc thi của APEC về ý tưởng, ứng dụng hay về mô hình kinh tế sinh học-tuần hoàn-xanh, trong đó đại diện của Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng tại hạng mục dành cho “Thanh niên” với ý tưởng tái chế các rác thải sinh học thành sản phẩm mực viết thân thiện với môi trường.

Về chủ đề kết nối, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chia sẻ các nội dung trọng tâm nhằm bảo đảm thương mại và đầu tư tự do, mở, bền vững và bao trùm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các thành viên APEC tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật trong xây dựng năng lực AI, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực, kết nối cung-cầu lao động và hỗ trợ người dân tiếp cận các công cụ AI miễn phí hoặc chi phí thấp.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư, cung cấp tài chính xanh và chuyển giao công nghệ, đồng thời hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển trong ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý chuỗi cung ứng, góp phần đảm bảo dòng chảy thương mại khu vực liền mạch, thông suốt; tích cực thúc đẩy tiến trình cải cách WTO, nhất là trong lĩnh vực cơ chế giải quyết tranh chấp, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Tại hội nghị, Việt Nam thông tin đã phê chuẩn Hiệp định Trợ cấp Nghề cá giai đoạn I, tham gia Cơ chế Trọng tài Phúc thẩm Tạm thời (MPIA) và cam kết tiếp tục ủng hộ và đóng góp tích cực vào nỗ lực chung nhằm củng cố hệ thống thương mại đa phương công bằng, bền vững và bao trùm.

Về chủ đề đổi mới và thịnh vượng, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề xuất một số định hướng lớn APEC cần tập trung nhằm thúc đẩy đổi mới và thịnh vượng chung trong khu vực.

Cụ thể là xây dựng một khuôn khổ hợp tác khu vực về các công nghệ mới nổi, nhằm bảo đảm AI và các đổi mới số phục vụ con người và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm; tăng cường hợp tác về dịch chuyển lao động, phát triển nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với vấn đề già hóa dân số; thúc đẩy nâng cao năng lực số để mọi thế hệ đều có thể thích ứng, đóng góp và thụ hưởng thành quả của kinh tế số.

Thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới trong các lĩnh vực sáng tạo nhằm giải phóng tối đa tiềm năng của con người và cộng đồng; đầu tư cho hệ sinh thái sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, khuyến khích lưu chuyển chuyên gia sáng tạo, biến đổi mới sáng tạo và văn hóa thành động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong khu vực.

Phát biểu của đoàn Việt Nam được các thành viên chia sẻ, đánh giá cao và được thể hiện trong các văn kiện và Tuyên bố của Hội nghị.

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 36 là hoạt động quan trọng trong Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2025 nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị các nhà Lãnh đạo APEC lần thứ 32 sẽ diễn ra trong các ngày 31/10-1/11 tới./.

