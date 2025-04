Việt Nam-Hàn Quốc hướng tới thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, ông Ahn Dukgeun đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc và Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc.

Tại kỳ họp, hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng về kết quả triển khai các thỏa thuận giữa hai Bộ tại Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 13 và vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt khoảng 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm 2023.

Nhận định thương mại quốc tế nói chung, Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng đang chịu tác động mạnh do chủ nghĩa bảo hộ và căng thẳng thương mại, hai Bộ trưởng khẳng định việc tăng cường hợp tác về thương mại Việt Nam-Hàn Quốc là hết sức quan trọng để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 2 nước.

Trên tinh thần đó, trong hợp tác thương mại, hai Bộ trưởng ghi nhận những kết quả tích cực sau 2 năm triển khai các Nhóm công tác “Korea Plus tại Việt Nam” và “Viet Nam Plus tại Hàn Quốc,” đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua các nhóm công tác này để cùng nghiên cứu, đề xuất các dự án hợp tác và giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động đã thống nhất, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030, đồng thời đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong một số lĩnh vực như đối thoại về phân phối và logistics.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun cũng đã đồng chủ trì họp Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tổ chức các hội thảo giao thương, trao đổi các đoàn xúc tiến thương mại tham dự hội chợ, triển lãm lớn tại mỗi nước; Giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dệt Hàn Quốc đầu tư, mở rộng sản xuất tại Việt Nam; Hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (ASEAN-Hàn Quốc, RCEP…) và các khuôn khổ kinh tế khác (APEC, IPEF…).

Trong lĩnh vực công nghiệp, hai Bộ trưởng nhất trí giao cấp kỹ thuật hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả dự án Trung tâm hợp tác công nghệ chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu Việt Nam-Hàn Quốc trên cơ sở Biên bản ghi nhớ được hai Bên ký kết vào tháng 6/2023.

Hai bên cũng đã thảo luận, thống nhất các hoạt động thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nguyên vật liệu, linh kiện trung và dài hạn thông qua vận hành Trung tâm tư vấn công nghệ và giải pháp Việt Nam giai đoạn 2 (VITASK 2); Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung cũng như nhân lực ngành đóng tàu cho Việt Nam để kết nối các cơ hội nghề nghiệp trong bối cảnh Hàn Quốc đang thiếu hụt lao động trong ngành này; Tăng cường kết nối đầu tư và hợp tác, giải quyết các vướng mắc trong các ngành ôtô, thuốc lá, công nghiệp máy… Hàn Quốc cũng nhất trí tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng Luật Phát triển công nghiệp.

Trong lĩnh vực năng lượng, các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực điện lực, dầu khí, năng lượng sạch, điện hạt nhân… cũng được hai Bộ trưởng thảo luận và thống nhất tại Kỳ họp. Phía Việt Nam hoan nghênh sự tham gia, mở rộng đầu tư của các công ty Hàn Quốc vào các dự án LNG, các dự án dầu khí trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích, tuân thủ quy định của pháp luật và bình đẳng với các nhà đầu tư khác. Phía Việt Nam đánh giá cao tiến độ thử nghiệm công nghệ đồng đốt amoniac tại Hàn Quốc và đề nghị phía Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với đối tác Việt Nam để nghiên cứu và triển khai công nghệ này tại Việt Nam.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại song phương sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, hai đồng Chủ trì hoan nghênh việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc được triển khai thuận lợi, hiệu quả trong 10 năm qua. Đánh dấu sự phát triển đáng kể và ổn định của thương mại hàng hóa hai chiều bất chấp những bất ổn của kinh tế thế giới, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc đối với việc mở rộng thương mại và đầu tư, góp phần hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030.

Hai Bộ trưởng đã trao đổi và nhất trí về phương hướng triển khai các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực như hải quan và xuất xứ hàng hóa, các biện pháp phòng vệ thương mại, các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm định động thực vật, các rào cản kỹ thuật đối với thương mại... nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thực thi và tận dụng tối đa những lợi ích mà Hiệp định VKFTA mang lại.

Kết thúc hai kỳ họp, hai Bộ trưởng đã cùng ký kết 3 văn kiện bao gồm: Biên bản kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc; Tuyên bố chung của Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc; Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn. Ngoài ra, hai Bộ trưởng cũng đã chứng kiến lễ ký và trao 2 văn kiện, gồm: Biên bản ghi nhớ về điện hạt nhân giữa Cục Điện lực (Bộ Công Thương Việt Nam) và Cục Chính sách công nghiệp hạt nhân, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc; Biên bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO).