Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt

Chiều 9/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có cuộc họp Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai: Chia sẻ thông tin về tình hình lũ sau bão.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các đối tác, các tổ chức quốc tế và cá nhân đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Năm 2024, các đối tác đã hỗ trợ Việt Nam khoảng 25 triệu USD cùng hàng nghìn tấn hàng hóa cứu trợ, góp phần quan trọng giúp người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai. Người dân Việt Nam thực sự xúc động và trân trọng sự hỗ trợ quý báu, kịp thời và hiệu quả đó.

Năm 2025, thiên tai tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp và cực đoan hơn. Dù Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, ứng phó, song trên thực tế, nhiều đợt thiên tai xảy ra với mức độ vượt quá sức chịu đựng của người dân và hệ thống phòng chống hiện có.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, các cơn bão và hoàn lưu sau bão đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ước tính tổng thiệt hại đến nay đã lên tới 35.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,3 tỷ USD - chiếm tới gần 50% tổng thiệt hại do thiên tai của cả năm 2024.

Tăng trưởng GDP quốc gia cũng bị ảnh hưởng, giảm khoảng 0,2 điểm phần trăm, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay.

Các cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn giúp người dân Thất Khê dọn dẹp vệ sinh. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho biết quy luật thiên tai đang thay đổi rõ rệt: có những cơn bão di chuyển rất nhanh trên biển nhưng lại chậm khi vào đất liền, gây mưa lớn kéo dài.

Đặc biệt, các cơn bão cuối mùa lại đổ bộ vào miền Bắc - điều hiếm thấy trong quy luật trước đây. Hiện nay, mực nước lũ tại nhiều khu vực đã vượt mức lịch sử, khiến nguy cơ ngập lụt kéo dài và sạt lở đất là rất cao.

Trước tình hình đó, Chính phủ Việt Nam đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và có chính sách hỗ trợ, đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các đối tác.

Thông qua cuộc họp, Việt Nam mong muốn chia sẻ cập nhật tình hình thiên tai, nhu cầu hỗ trợ ưu tiên, cũng như thống nhất cơ chế vận chuyển, phân phối hàng hóa cứu trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng chia sẻ những hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân như lương thực, thực phẩm, nước uống, thiết bị lọc nước, dụng cụ sinh hoạt gia đình, thuốc khử-sát trùng… là vô cùng cấp thiết. Ngoài ra, việc khôi phục nhà ở và sản xuất sau thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo thống kê sơ bộ, gần như 100% nhà ở tại vùng lũ bị hư hỏng và cần được sửa chữa. Mặc dù Chính phủ Việt Nam sẽ ban hành nghị quyết với cơ chế hỗ trợ, khôi phục sản xuất, nhưng nguồn lực trong nước là không đủ, rất cần sự chung tay từ các tổ chức quốc tế.

Các công trình hạ tầng thiết yếu như trạm y tế, trường học, trụ sở chính quyền cũng cần được khôi phục và đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, duy trì dịch vụ công, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay.

Về cơ chế phối hợp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất duy trì cách làm như năm 2024, với sự tham gia của các đoàn khảo sát đánh giá thực địa.

"Nếu thuận lợi, ngay ngày mai, đoàn công tác sẽ bắt đầu đi khảo sát tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Qua đó, chúng ta có thể phân công nhiệm vụ phù hợp với thế mạnh của từng đối tác, phát huy hiệu quả tổng thể trong hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi sau thiên tai," Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng chia sẻ sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những tổn thất to lớn về người và tài sản do thiên tai gây ra trong thời gian qua. Liên hợp quốc tại Việt Nam luôn sát cánh cùng Việt Nam không chỉ trong ứng phó khẩn cấp mà cả trong các chương trình dài hạn nhằm nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của cộng đồng.

Năm nay, Việt Nam đang đối mặt với lũ lụt có quy mô và mức độ chưa từng có, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong công tác ứng phó thiên tai, huy động nguồn lực, chuyên gia, và kỹ thuật để hỗ trợ hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực quốc tế ngày càng hạn hẹp.

Theo bà Pauline Tamesis, từ kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là trong ứng phó với bão Yagi năm 2024 đã rút ra những bài học quý giá về hiệu quả của việc phối hợp đồng bộ. Các đối tác sẽ phát huy thế mạnh riêng, huy động hỗ trợ phù hợp và thiết thực nhất theo năng lực và chuyên môn của từng tổ chức, để đảm bảo rằng mọi hỗ trợ đều đến đúng nơi, đúng lúc và đúng nhu cầu.

Tại cuộc họp, một số đối tác đã thông tin về sự vào cuộc hỗ trợ nhanh chóng của mình với một số tỉnh thành bị thiệt hại do thiên tai vừa qua. Các đối tác đều mong muốn sớm triển khai đoàn khảo sát để sớm có kế hoạch, phương án hỗ trợ được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhanh chóng lên kế hoạch và có thể thành lập 3 đoàn công tác đi 3 tuyến là Tuyên Quang và Phú Thọ; Cao Bằng và Lạng Sơn; Bắc Ninh và Thái Nguyên./.

Thiệt hại do mưa lớn sau bão số 11 tính đến sáng 8/10/2025 Mưa lũ làm 13 người chết, mất tích, 5 người bị thương; 15.762 căn nhà bị ngập; 402 căn nhà thiệt hại, hư hỏng; 14.621ha lúa, hoa màu bị ngập úng; 97.016 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.