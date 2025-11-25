Vinachem tài trợ toàn bộ hóa chất khử khuẩn sau lũ cho miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 25/11, tại trụ sở Bộ Y tế, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã trao tặng 10 tấn Cloramin B và 10 tấn Vi Chlorine nhằm hỗ trợ công tác khử khuẩn, xử lý nguồn nước và phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên sau mưa lũ.

Cloramine B được đánh giá là hóa chất sát khuẩn mạnh, có hiệu quả cao trong tiêu diệt vi khuẩn, virus và nấm gây bệnh; thường được sử dụng để xử lý khử khuẩn và vệ sinh môi trường tại các khu vực ngập lụt.

Đây là sản phẩm do Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam - đơn vị thành viên Vinachem trực tiếp sản xuất trong nước, có khả năng thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu, bảo đảm chủ động nguồn cung trong các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Vi Chlorine (canxi hypochlorit) là sản phẩm chuyên dùng khử khuẩn nước sinh hoạt, bảo đảm nguồn nước uống an toàn, hỗ trợ hiệu quả cho công tác vệ sinh môi trường và ngăn ngừa dịch bệnh sau mưa lũ cho người dân do đơn vị thành viên của Vinachem là Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì sản xuất.

Việc Vinachem cung ứng số lượng lớn hóa chất này giúp Bộ Y tế kịp thời triển khai công tác phòng dịch, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ môi trường và nguồn nước sau mưa lũ - một trong những vấn đề cấp bách nhất tại địa bàn các tỉnh bị thiên tai hiện nay.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh công tác khử khuẩn sau bão lũ đang là yêu cầu cấp thiết. Việc trao tặng các hóa chất khử khuẩn và xử lý nguồn nước thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp Nhà nước chủ lực, luôn gắn hoạt động sản xuất với nhiệm vụ phục vụ cộng đồng.

Vì vậy, Vinachem cam kết tài trợ toàn bộ lượng Cloramine B và Vi Chlorine phục vụ nhu cầu khử khuẩn cho 5 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của thiên tai và sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật để bảo đảm hiệu quả phòng dịch.

Theo ông Phùng Quang Hiệp, trong bối cảnh người dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang gồng mình khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc càng được thể hiện rõ nét.

Với vai trò của một Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Vinachem đã chủ động huy động nguồn lực, kịp thời cung ứng sản phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ ngành Y tế trong giai đoạn cao điểm phòng dịch.

Không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, Vinachem cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Cục Phòng bệnh trong các chương trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời sẵn sàng mở rộng hỗ trợ khi các địa phương có nhu cầu bổ sung hóa chất khử khuẩn và xử lý nguồn nước.

Tập đoàn cũng khẳng định trách nhiệm xã hội luôn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, gắn liền lợi ích doanh nghiệp với an sinh xã hội và sức khỏe nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Bộ khiến nhu cầu hóa chất vệ sinh, xử lý môi trường và kiểm soát dịch bệnh trở nên cấp thiết.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang khẩn trương hỗ trợ các địa phương thuốc, vật tư và hóa chất phòng dịch.

Đánh giá cao sự chủ động và hợp tác hiệu quả của Vinachem thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định việc Vinachem hỗ trợ hóa chất khử khuẩn và vệ sinh nguồn nước là hết sức kịp thời, có ý nghĩa và cần thiết, góp phần giúp các địa phương chủ động vệ sinh môi trường, phòng dịch sau ngập lụt.

Bộ Y tế mong muốn Tập đoàn tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế trong phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Cục Phòng bệnh làm đầu mối phối hợp các địa phương để phân bổ phù hợp và hướng dẫn sử dụng hóa chất an toàn, hiệu quả.

Trước đó, Vinachem đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào tại các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Trị, Sơn La, Lào Cai bị ảnh hưởng do hoàn lưu các cơn bão.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn phát động chương trình quyên góp nội bộ, kêu gọi mỗi cán bộ công nhân viên ủng hộ ít nhất một ngày lương.

Tại lễ phát động ngày 3/10/2025 tại Quảng Trị, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Nguyễn Huy Thông nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của tập thể Vinachem.

Bên cạnh nguồn kinh phí huy động được, Vinachem còn điều phối các đơn vị thành viên cung cấp chất tẩy rửa, hóa chất khử trùng và hóa chất xử lý nước phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Tính chung trong đợt hỗ trợ năm 2025, Tập đoàn đã đóng góp 16,6 tỷ đồng, cùng các loại hóa chất xử lý môi trường, nguồn nước và nhiều vật phẩm tiêu dùng thiết yếu, góp phần giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống./.

