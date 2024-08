Vĩnh Phúc: Sạt lở đất làm 1 người chết, 1 người bị thương

Chiều 13/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; lượng mưa tính đến 15 giờ, có nơi trên 60mm như Cao Bồ của Hà Giang là 86,8mm; An Bình ở Hòa Bình là 70,6mm…