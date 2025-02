Vụ hành hung tài xế ôtô ở Nam Định: Tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng

Chiều 2/2, lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định thông tin đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhóm đối tượng tấn công tài xế trong ngày 1/2 (ngày mùng 4 Tết Nguyên đán).

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Ngọc Tuân (sinh năm 1980, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1982, trú tại xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, là em trai Tuân) về hành vi “gây rối trật tự công cộng."

Theo cơ quan Công an, chiều 1/2, Phạm Ngọc Tuân lái xe ôtô đi từ huyện Giao Thủy đi lên Hà Nội. Khi đến gần phà Cồn Nhất thì xảy ra mâu thuẫn với tài xế ôtô biển số tỉnh Quảng Ninh, do anh V.Đ.T. (sinh năm 1987, trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Sau đó, Tuân gọi điện cho em trai đến giải quyết mâu thuẫn.

Một lúc sau, Phạm Văn Tuyên cùng Phạm Văn Thùy (43 tuổi là bạn của Tuyên) đến đập cửa kính xe yêu cầu anh T. xuống nói chuyện, tuy nhiên anh T. không mở cửa xe.

Bực tức, Tuyên và Thùy thò bàn tay qua khe hở cửa lái, dùng tay lắc mạnh kính chắn gió để mở ô cửa kính, tiếp đó cả 3 người liền xông vào liên tiếp đánh anh T. và những người trên xe và sự việc chỉ dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn. Sau đó, Tuyên, Thùy lên xe đi về nhà và Tuân tiếp tục điều khiển xe ôtô lên Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Giao Thủy đã yêu cầu Phạm Ngọc Tuân và những người có liên quan có mặt tại trụ sở Công an để xác minh làm rõ vụ việc. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 1/2, trên các mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ôtô bị nhóm người đập phá xe, hành hung tài xế và những người trong xe.

Sau khi đoạn clip đăng tải đã xuất hiện nhiều ý kiến bất bình trước cách hành xử lỗ mãng của nhóm người trên và yêu cầu các cơ quan nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp tương tự./.

