WB nâng dự báo tăng trưởng Đông Á và Thái Bình Dương năm 2025 lên 4,4%

Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương trong năm 2025 lên 4,4%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, nhưng vẫn giữ nguyên mức dự báo 4,5% cho năm sau.

Theo báo cáo triển vọng kinh tế đối với khu vực Đông Á và Thái Bình Dương công bố ngày 7/10, WB cho rằng nguyên nhân dẫn đến đà tăng trưởng chậm lại là do rào cản thương mại, bất ổn trong chính sách kinh tế toàn cầu gia tăng và tăng trưởng toàn thế giới chậm lại, cùng với sự bất ổn về chính trị và chính sách ở một số nước như Indonesia và Thái Lan cũng làm tăng thêm áp lực, khiến các doanh nghiệp áp dụng cách tiếp cận “chờ đợi và quan sát,” trì hoãn hoặc cắt giảm chi phí tài sản cố định.

WB cho rằng trong năm nay, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã chịu áp lực do những thay đổi lớn trong chính sách kinh tế của Mỹ.

Châu Á - nơi mà các nền kinh tế chủ chốt dựa vào xuất khẩu, cũng đã bị ảnh hưởng. Mặc dù WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2025 lên 4,8%, nhưng cảnh báo đà tăng trưởng sẽ chậm lại trong năm tới (4,2%) do niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp thấp, cùng với số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm sút.

Tháng Tư vừa qua, WB dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ở mức 4% cho cả năm nay và năm sau.

Báo cáo cho rằng tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất khu vực, có thể giảm và Bắc Kinh phải giảm kích thích tài khóa do nợ công tăng, cũng như tình trạng giảm tốc liên tục về mặt cấu trúc.

Dữ liệu tháng Chín cho thấy sản lượng nhà máy và doanh số bán lẻ của Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng yếu nhất trong gần 1 năm, cùng với các chỉ số khác cho thấy nền kinh tế nước này có thể mất nhiều thời gian mới có thể phục hồi mạnh mẽ.

WB kêu gọi các nước tiếp tục tập trung vào triển vọng dài hạn, cho rằng việc thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn thông qua các biện pháp tài khóa có thể mang lại lợi ích phát triển kém bền vững hơn so với các cải cách trong nước sâu rộng hơn./.

