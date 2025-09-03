"Ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam mãi là ngọn hải đăng soi đường"

Ngày 2/9, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền và chính quyền thành phố Caracas đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, buổi lễ diễn ra tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đại lộ Bolívar ở trung tâm thủ đô Caracas, với sự tham dự của Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại Đảng PSUV Tania Díaz, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch phụ trách dân vận Đảng PSUV Nahum Fernández, Thứ trưởng Ngoại giao Tatiana Pugh, đại diện các chính đảng trong liên minh cầm quyền, các ban bộ ngành trung ương, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân thành phố Caracas.

Thay mặt Chủ tịch Đảng PSUV, Tổng thống Nicolas Maduro, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại Đảng PSUV Tania Díaz gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này, trong đó khẳng định, thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám - hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam mãi mãi là ngọn hải đăng soi đường cho các dân tộc đấu tranh giành độc lập.

Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại Đảng PSUV Tania Díaz xúc động chia sẻ dù chưa được đến thăm Việt Nam - đất nước mà bà hằng yêu mến, kính trọng, nhưng qua những hình ảnh Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam được Đài truyền hình Phương Nam (TELESUR) truyền hình trực tiếp, cá nhân bà cũng như nhân dân, các lực lượng cánh tả tiến bộ Venezuela và khu vực Mỹ Latinh cảm nhận được niềm tin tất thắng, sức mạnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại Đảng PSUV Tania Díaz phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch phụ trách dân vận Đảng PSUV Nahum Fernández cho biết ông luôn dành những tình cảm, sự ngưỡng mộ sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đấu tranh kiên cường, anh dũng chống thực dân, đế quốc để giành độc lập của Việt Nam.

Theo ông Nahum Fernández, sự nghiệp giải phóng dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo không chỉ đem lại vị thế xứng đáng cho Việt Nam trên bản đồ thế giới, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, dẫn lối cho nhân dân các nước thuộc địa con đường đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành độc lập, tự do cho đất nước mình.

Bên cạnh đó, không chỉ là nhà lãnh tụ kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà chiến lược quân sự thiên tài, người trực tiếp xây dựng và rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam, đội quân bách chiến, bách thắng, với những chiến công hiển hách “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu,” khiến các thế lực thực dân, đế quốc sừng sỏ trên thế giới phải khuất phục.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã trân trọng cảm ơn những tình cảm, tình đoàn kết mà các nhà lãnh đạo Đảng PSUV, các chính đảng, phong trào tiến bộ và nhân dân Venezuela luôn dành cho Việt Nam.

Ông nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Venezuela tổ chức lễ đặt vòng hoa tại Đền quốc gia Panteón, viếng khu tưởng niệm Nhà giải phóng, anh hùng dân tộc Venezuela Simón Bolivar.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên các nền tảng mạng xã hội, Chủ tịch Đảng PSUV, Tổng thống Nicolas Maduro đã gửi thông điệp chúc mừng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trong đó bày tỏ những tình cảm đặc biệt, sự ngưỡng mộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông điệp nhấn mạnh: “Từ quê hương của Nhà giải phóng, Anh hùng dân tộc Simón Bolívar và Tư lệnh Hugo Chávez, chúng tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ và tình cảm sâu sắc tới những người con của Bác Hồ, một dân tộc có lịch sử anh hùng vĩ đại. Lịch sử Việt Nam là trường học vô giá cho những người cách mạng đấu tranh vì tự do, hòa bình và công lý. Mối quan hệ hữu nghị, tình anh em giữa Venezuela và Việt Nam được hình thành từ trong cuộc đấu tranh vì độc lập của Việt Nam. Việt Nam và Venezuela đều được viết bắt đầu bằng chữ V, có nghĩa là “chiến thắng” (Victory). Với ý chí quyết tâm và sự kiên định, Việt Nam đã có sự phát triển, vươn mình đáng khâm phục, là ngọn hải đăng tạo niềm hy vọng cho thế giới nhờ vào phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, sức chiến đấu và tính kỷ luật cao.”

Nhân dịp này, truyền thông Venezuela cũng đưa tin đậm nét, rộng rãi Thông điệp của Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời đăng các phóng sự, bài viết, hình ảnh về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình, cũng như các bài trả lời phỏng vấn của Đại sứ Việt Nam tại Venezuela.

Đặc biệt, Đài truyền hình TELESUR và Đài truyền hình Trung ương Venezuela đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp toàn bộ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng sự tham gia của các học giả, nhà báo nổi tiếng của Venezuela và khu vực Mỹ Latinh./.

Venezuela coi Việt Nam là tấm gương trong công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổng thống Venezuela cho biết trước sức ép và âm mưu can thiệp từ bên ngoài, Venezuela sẽ đi theo tinh thần Việt Nam: kiên định, đoàn kết và bất khuất trên con đường do chính nhân dân lựa chọn.