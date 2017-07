Ảnh minh họa. (Nguồn: Richard D. Wolff)

Các đại diện của 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự định sẽ có một cuộc họp kéo dài ba ngày tại thị trấn Hakone, phía Tây Tokyo (Nhật Bản) bắt đầu từ ngày 12/7 tới.Cuộc họp trên diễn ra sau khi Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) hồi tuần trước đã đạt được sự nhất trí "trên nguyên tắc" về một thỏa thuận thương mại tự do sau bốn năm đàm phán. Theo giới quan sát, thỏa thuận trên đánh dấu một bước tiến lớn về thương mại tự do, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện quan điểm "nước Mỹ là trên hết."Các thành viên khác của TPP đang hy vọng sẽ đạt được tiến bộ trong việc tìm kiếm một thỏa thuận thay thế mà không cần sự tham gia của Mỹ, được gọi là "TPP 11" hoặc "TPP 12-1," trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Việt Nam vào tháng 11 tới.TPP bao gồm các nước Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Mỹ và 11 nước đối tác đạt được thỏa thuận TPP vào tháng 10/2015, và thỏa thuận này đang trong giai đoạn hai năm chờ đợi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn. Tuy nhiên, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này.Hiện mới chỉ có Nhật Bản và New Zealand đã phê chuẩn TPP. Các quốc gia còn lại vẫn đang lưỡng lự về việc có nên thúc đẩy đàm phán tiến tới thông qua một hiệp định TPP chỉ gồm 11 nước thành viên hay không./.