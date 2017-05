Ngư dân Palestine đánh bắt cá tại Dải Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/5, chính quyền Israel tuyên bố đã giảm bớt các hạn chế đối với ngư dân Palestine ở Dải Gaza, cho phép các ngư dân di chuyển tối đa 9 hải lý ngoài khơi vùng lãnh thổ bị phong tỏa này thay vì 6 hải lý như trước đây.Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn thông báo của COGAT - cơ quan của Bộ Quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự ở vùng lãnh thổ Palestine, cho hay biện pháp này sẽ được kéo dài cho đến cuối tháng 6.Theo đó, biện pháp là nhằm giúp ngư dân ở Gaza khai thác tối đa sản lượng đánh bắt trong mùa Hè.Ông Mohammed al-Maqadma​ thuộc văn phòng Palestine phối hợp với nhà chức trách Israel, cho biết chính sách mới này có hiệu lực từ 12 giờ GMT ngày 3/5, song chỉ được áp dụng cho nửa phía Nam của Dải Gaza.Ông Nizar Ayash, người đứng đầu Hiệp hội Ngư dân Gaza, cũng đã xác nhận sự thay đổi này.Phạm vi khu vực đánh bắt của Gaza đã thay đổi theo thời gian, từ mức đươc ấn định là 20 hải lý theo hiệp ước Oslo hồi thập niên 1990 trước khi bị nhà chức trách Israel giảm xuống mức hiện nay.Hiện có khoảng 4.000 ngư dân ở Gaza, và hơn một nửa trong số này sống dưới mức nghèo khổ. Theo Mohamed Bakr, một ngư dân ở Gaza, biện pháp mới này là không đủ do trong phạm vi 9 hải lý chỉ “toàn cát."Theo COGAT, việc giảm bớt hạn chế tương tự hồi năm ngoái đã giúp tăng thu nhập từ đánh bắt lên 15% so với một năm trước đó, nâng tổng thu nhập từ đánh bắt hải sản trong năm 2016 lên mức 7 triệu shekel (khoảng 1,5 triệu USD).Liên hợp quốc đã kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza do điều kiện nhân đạo tồi tệ tại đây, song phía Israel cho rằng cần phải hạn chế phong trào Hồi giáo Hamas, hiện kiểm soát Dải Gaza, nhập khẩu vũ khí hoặc các nguyên vật liệu để chế tạo vũ khí.Các lực lượng Israel thường nổ súng vào bất kì tàu cá nào đi ra ngoài khu vực đánh bắt bị hạn chế./.