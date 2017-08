Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (phải) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 7/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc hội đàm "2+2" giữa bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước vào ngày 17/8 tới tại thủ đô Washington D.C (Mỹ).​Đây là lần đầu tiên diễn ra cuộc gặp trong khuôn khổ cơ chế "2+2" giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tháng 11/2016 và trong bối cảnh xảy ra căng thẳng liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên.Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ hội đàm với những người đồng cấp phía Nhật Bản gồm Ngoại trưởng Taro Kono cùng Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera.Theo bộ này, hai quan chức Nhật Bản sẽ đến thủ đô Washington để tham dự một cuộc họp của “Ủy ban Tham vấn An ninh."Cuộc họp sẽ tập trung vào cách thức phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản nhằm "phản ứng trước môi trường an ninh khu vực đang thay đổi" và tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng song phương.Hai bên dự kiến cũng sẽ thảo luận về vấn đề quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản.Đây là cuộc hội đàm "2+2" đầu tiên giữa Mỹ và Nhật Bản kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tháng 11/2016 và cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nước theo cơ chế này kể từ tháng 4/2015.Cuối tháng Năm vừa qua, truyền thông Nhật Bản đã đưa tin về kế hoạch tổ chức sự kiện này với nội dung thảo luận dự kiến gồm cách thức tăng cường đối phó với chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên, trong đó có khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis tại Nhật Bản.Bên cạnh đó, Mỹ và Nhật Bản dự kiến thảo luận về các mối đe dọa đối với an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá lại trách nhiệm của quân đội Mỹ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) trong vấn đề an ninh, việc tái bố trí căn cứ không quân Futenma gây nhiều tranh cãi của Mỹ tại đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản.Cả Tokyo và Washington trước đó đều tìm cách thúc đẩy cuộc gặp "2+2" trong tháng 5/2017, song kế hoạch này chỉ được thông qua sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tại Italy ngày 26/5./.