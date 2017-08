Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill. (Nguồn: AFP)

Ngày 2/8, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill đã được Quốc hội bầu tiếp tục giữ chức vụ này nhiệm kỳ thứ hai.Tại cuộc bỏ phiếu của Quốc hội, ông Peter O'Neill đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm, với số phiếu bầu 60/46.Phát biểu tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, Thủ tướng O'Neill khẳng định chính phủ mới của ông "sẽ là một chính phủ biết lắng nghe hơn, nói ít hơn và làm việc chăm chỉ hơn với mỗi thời cơ."Ông cam kết sẽ cải thiện chất lượng giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng cũng như xem xét lại tiến trình bầu cử.Việc bầu chọn Thủ tướng Papua New Guinea được tiến hành sau cuộc bầu cử Quốc hội, trong đó đảng Đại hội Dân tộc Nhân dân (PNC) của Thủ tướng Peter O'Neill tập hợp đủ số ghế để đứng ra thành lập một chính phủ liên hiệp với các đảng nhỏ khác.Cuộc bầu cử bắt đầu diễn ra ngày 24/6, nhưng quá trình kiểm phiếu kéo dài nhiều tuần do các quan chức phụ trách bầu cử đình công.Theo truyền thông địa phương, không có đảng nào giành đa số để tự thành lập chính phủ, tuy nhiên liên minh do PNC dẫn đầu đã tập hợp được đa số quá bán 60 ghế trên 111 ghế tại quốc hội.Giới phân tích nhận định chính phủ mới của quốc gia Nam Thái Bình Dương này sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức như nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề do giá cả hàng hóa sụt giảm, cùng những cáo buộc về tình trạng tham nhũng./.