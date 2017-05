Ảnh minh họa. (Nguồn: GRID.MK)

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng Tư ở mức 4,4%, mức thấp nhất trong một thập kỷ qua.Trong báo cáo công bố ngày 5/5, Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng Tư vừa qua, nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo ra được 211.000 việc làm, tăng đáng kể so với mức dự báo 180.000 việc làm do giới chuyên gia đưa ra.Từ đầu năm tới nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm 0,6%, và trung bình mỗi tháng nền kinh tế nước này tạo ra 185.000 việc làm mới.Số việc làm mới được tạo ra trong tháng vừa qua chủ yếu trong các lĩnh vực khai mỏ, chăm sóc y tế, bảo hiểm xã hội và giải trí.Trong khi đó, mức tăng tiền lương trong tháng vừa qua cũng tiếp tục đà đi lên. Trung bình người lao động Mỹ kiếm được 26,19 USD mỗi giờ, tăng chỉ 0,3% so với tháng trước song tăng tới 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Giới phân tích nhận định các con số nói trên là một chỉ dấu nữa cho thấy nền kinh tế Mỹ đang ở thể trạng tốt.Tuy nhiên, việc thị trường lao động Mỹ ngày càng được cải thiện có thể làm dấy lên những quan ngại về lạm phát.Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ được công bố trong bối cảnh ngày 3/5 vừa qua, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giữ nguyên lãi suất.Theo giới quan sát, quyết định của FED tái khẳng định sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế Mỹ, và là một dấu hiệu cho thấy FED vẫn hướng đến mục tiêu tăng lãi suất 2 lần nữa trong năm nay và có thể thắt chặt chính sách tiền tệ sớm nhất vào tháng Sáu tới.Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng người dân rút khỏi lực lượng lao động Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất.Với phương châm "Nước Mỹ trên hết," ông Trump đã cam kết tạo ra 25 triệu việc làm mới trong 10 năm và đưa cường quốc này trở lại thời kỳ kinh tế tăng trưởng 4%/năm - một mục tiêu mà các chuyên gia cho là "không thực tế"./.