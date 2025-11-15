Ấn Độ: Nổ lớn tại đồn cảnh sát Nowgam khiến ít nhất 7 người thiệt mạng

Kênh truyền hình NDTV trích dẫn các nguồn tin cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương khi lượng chất nổ lớn bị tịch thu phát nổ tại Đồn cảnh sát Nowgam ở thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ, vào tối 14/11 (giờ địa phương).

Theo NDTV, phần lớn những người thiệt mạng là cảnh sát và nhân viên pháp y đang kiểm tra chất nổ được lưu kho tại đồn cảnh sát.

Số người thiệt mạng có nguy cơ tăng thêm khi 5 nạn nhân bị thương vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. Cơ quan cảnh sát bang Jammu và Kashmir cũng chưa đưa ra bình luận về sự cố này.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát địa phương thừa nhận có lo ngại về thương vong sau vụ nổ lớn làm rung chuyển Đồn cảnh sát Nowgam.

Vụ nổ đã gây ra đám cháy bao trùm tòa nhà và một số ôtô đỗ bên trong. Xe cứu hỏa và xe cứu thương ngay lập tức được điều động đến hiện trường.

Sự cố tại Srinagar xảy ra 4 ngày sau vụ nổ xe hơi khiến 15 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong khu vực gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi vào tối 10/11, mà Chính phủ Ấn Độ xác định là “hành động tấn công khủng bố”./.

