Australia tái cơ cấu Bộ Quốc phòng để nâng hiệu quả chi tiêu và năng lực

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ của Thủ tướng Australia Anthony Albanese đang thực hiện những thay đổi quan trọng nhằm tăng cường năng lực, kỹ năng và nhân sự cho Bộ Quốc phòng để có thể đáp ứng các yêu cầu công việc trong bối cảnh chiến lược mới.

Một trong những cải cách quan trọng sẽ được thực hiện là thành lập Cơ quan Triển khai Quốc phòng, với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả chi tiêu và triển khai quốc phòng.

Kể từ tháng 5/2022, Chính phủ Australia đã tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao nhất trong lịch sử thời bình của nước này và có thể lên tới 70 tỷ đôla Australia (AUD), tương đương 46 tỷ USD, trong thập kỷ tới để chi tiêu mạnh tay cho mua sắm cũng như bảo dưỡng các trang thiết bị.

Chính phủ của Thủ tướng Albanese muốn đảm bảo rằng Bộ Quốc phòng sẽ sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách kỷ lục này.

Theo kế hoạch, Cơ quan Triển khai Quốc phòng sẽ hợp nhất 3 nhóm triển khai năng lực quốc phòng hiện nay bao gồm Nhóm Tiếp nhận và Duy trì Năng lực, Nhóm Vũ khí dẫn đường và Đạn dược, và Nhóm Đóng tàu và Bảo trì Hải quân.

Cơ quan mới sẽ báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng và kiểm soát ngân sách của mình, cho phép cung cấp năng lực quốc phòng một cách phối hợp và toàn diện, đồng thời phát triển nền tảng công nghiệp quốc phòng có chủ quyền của Australia.

Chính phủ sẽ bổ nhiệm một Giám đốc Vũ khí Quốc gia để lãnh đạo cơ quan mới, với trọng trách tư vấn cho Chính phủ về các chiến lược mua sắm và triển khai các dự án mua sắm, bảo dưỡng sau khi được Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng cũng sẽ tập trung hóa các chức năng phát triển năng lực để hỗ trợ xác định các thứ tự ưu tiên rõ ràng hơn, đơn giản hóa quy trình ra quyết định và thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với các đề xuất năng lực mới nhằm đảm bảo năng lực hỗ trợ thống nhất và tập trung.

Tất cả những cải cách trên sẽ được triển khai sớm, bao gồm cả việc tham vấn với các bên liên quan.

Các cải cách được xây dựng dựa trên những cải tiến có mục tiêu đã được Chính phủ thực hiện trước đó nhằm đảm bảo Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) có đủ năng lực cần thiết để bảo vệ đất nước cũng như các lợi ích quốc gia.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết chính phủ hiện nay đang thực hiện khoản đầu tư thời bình lớn nhất từ trước cho đến nay dành cho lĩnh vực quốc phòng.

Việc thành lập Cơ quan Triển khai Quốc phòng sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp, thực hiện mua sắm có chiến lược, duy trì năng lực quốc phòng, thúc đẩy khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đưa ra các ước tính chi phí chính xác hơn và có trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn trong việc thực hiện các dự án lớn.

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy cũng cho rằng mục tiêu của dự án là xây dựng nền quốc phòng hiện đại và hiệu quả, nhưng đồng thời đảm bảo chi tiêu đúng đắn tiền thuế của người dân./.

