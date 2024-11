Bắc Giang: Khởi tố giám đốc công ty khai thác, kinh doanh khoáng sản

Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lương Ngọc Hải, ở số 133, tổ dân phố 6, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, do "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên."