Bảo đảm dịch vụ công không gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 318/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp về triển khai giải pháp thực hiện rà soát, đánh giá, nâng cấp, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình mới.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương và lãnh đạo được giao phụ trách phải chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong việc bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên tục, ổn định, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, an ninh mạng của các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu.

Đặc biệt, không làm gián đoạn hoạt động cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền các cấp trước và sau thời điểm sắp xếp lại bộ máy.

Từng mốc công việc, từng hệ thống cần có kế hoạch chi tiết, phân công rõ ràng, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền." Kịp thời bảo đảm kinh phí và huy động sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ thông tin triển khai các nhiệm vụ cấp bách và đột phá.

Khai thác, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin ổn định, thông suốt

Về hạ tầng, đường truyền, an toàn an ninh thông tin, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai mở rộng mạng truyền số liệu chuyên dùng theo định hướng mạng tập trung, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm băng thông, kết nối, liên thông giữa các cơ quan, hoàn thành trước ngày 27/6/2025.

Cán bộ phương ở Tây Ninh hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản Dịch vụ công Quốc gia. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho hệ thống dịch vụ công và hệ thống điều hành của các bộ, ngành, địa phương vận hành thông suốt, không gián đoạn.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bố trí đủ hạ tầng và các thiết bị đầu cuối để khai thác, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin ổn định, thông suốt, an toàn, hoàn thành trước ngày 27/6/2025.

Thiết lập, công khai đường dây nóng của Trung tâm phục vụ hành chính công

Về công bố, công khai thủ tục hành chính: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hoàn thành việc công bố, công khai thủ tục hành chính; Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ hoàn thành công khai các thủ tục hành chính tại các Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố; chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hoàn thành trước ngày 27/6/2025; công khai địa chỉ trụ sở và danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trước ngày 25/6/2025.

Các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, có nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề của cộng đồng dân cư sẽ giao cho cấp xã quản lý. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thiết lập, công khai đường dây nóng của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã trước ngày 25/6/2025, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục 24/7.

Bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thông suốt, không bị gián đoạn

Về rà soát, nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung: Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất sử dụng một hệ thống phần mềm dùng chung duy nhất cho toàn tỉnh (Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống báo cáo…) sau sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử, dịch vụ công trực tuyến; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai thử nghiệm chính thức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh từ 18 giờ ngày 27/6/2025, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn từ ngày 1/7/2025.

Bộ Tài chính công bố mã số các đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp, tổ chức lại bộ máy; gửi các bộ, ngành, địa phương để cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong ngày 25/6/2025.

Đối với việc cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Trên cơ sở còn 4/25 thủ tục hành chính chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và các đơn vị liên quan khẩn trương điều chỉnh hệ thống, bảo đảm cung cấp trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 27/6/2025; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống kê ngay các cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện ký số gửi về Bộ Y tế và Bộ Công an để đôn đốc thực hiện.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) hướng dẫn người dân đăng ký làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, Hệ thống giám định bảo hiểm y tế và kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện số hóa, đồng bộ dữ liệu ngay trong ngày 25/6/2025.

Đối với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành: Các địa phương khẩn trương ban hành mã định danh cơ quan, tổ chức theo quy định; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật, đồng bộ mã định danh mới lên Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hoàn thành trước ngày 27/6/2025.

Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời cấp mới, thay đổi, cập nhật chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ cho tổ chức, cá nhân của các địa phương phục vụ hoạt động ký số hồ sơ, văn bản điện tử theo yêu cầu, hoàn thành trước ngày 27/6/2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội phổ biến nhằm tạo đồng thuận, tránh bỡ ngỡ cho người dân./.

