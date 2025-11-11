Bão số 14 giảm 1 cấp, giữ nguyên hướng di chuyển

Bão số 14 giảm 1 cấp và giữ nguyên hướng di chuyển Bắc Tây Bắc, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông động dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 12, giật cấp 15 và di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 7, giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc), tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-7m, vùng gần tâm bão 7-9m. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, ngày và đêm 11/11 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2, riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 11/11

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc từ 26-28 độ C, phía Nam từ 28-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, cao nhất từ 24-26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C./.

Bão số 14 giữ nguyên hướng và cường độ, Bắc Biển Đông có sóng cao đến 10m Dự báo đến 19 giờ ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.