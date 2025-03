Bắt đối tượng vận chuyển mỹ phẩm, thuốc tân dược trái phép qua biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, khoảng 2 giờ ngày 16/3, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) mật phục tại khu vực mương Hai Bé (khóm Xuân Bình, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) thì phát hiện 2 đối tượng đang vác nhiều bao tải từ hướng biên giới về kênh Vĩnh Tế (phía bờ Việt Nam) có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy. Tiến hành truy đổi, Tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ (sinh năm 2008, ngụ khóm Xuân Bình, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang), cùng 1 bao tải chứa hàng hóa. Đối tượng còn lại lợi dụng trời tối đã bỏ trốn và để lại 1 bao tải hàng hoá.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa người cùng tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để điều tra làm rõ.

Tiến hành kiểm tra bao tải do đối tượng bỏ trốn để lại, Tổ công tác phát hiện bên trong chứa số lượng lớn mỹ phẩm và viên nén, viên nhộng mang nhãn hiệu nước ngoài (nghi là thuốc tân dược) không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: 60 hũ kem nhãn hiệu Q - Nic care; 60 hũ kem nhãn hiệu ToTal White 88; 150 gói kem nhãn hiệu White Milky Cream Pack; 84 hũ nhựa nhãn hiệu Each Capsule contains Tranexamic Acid 250mg và 9.700 gói nilon chứa viên nén, viên nhộng nhãn hiệu nước ngoài.

Kiểm tra bao tải do Nguyễn Tuấn Vũ vác, Tổ công tác phát hiện bên trong có chứa số lượng lớn dầu gội đầu và mỹ phẩm nhãn hiệu nước ngoài mang nhiều thương hiệu khác nhau…

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, bước đầu Nguyễn Tuấn Vũ khai nhận, người đàn ông bỏ trốn để lại bao tải hàng hóa là Đoàn Công Cường (cậu của Vũ, nhà ở khóm Xuân Bình, phường Tịnh Biên, thị xã Tinh Biên, tỉnh An Giang). Vũ vận chuyển số hàng hoá nói trên cho Cường từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 200.000 đồng.

Vụ việc đã được Tổ công tác bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tăng cường ngăn chặn buôn bán, vận chuyển lợn trái phép vào Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu 6 tỉnh tăng cường các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, protein động vật qua biên giới vào Việt Nam.