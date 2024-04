Bắt giữ tài xế ôtô hất văng cảnh sát giao thông lên nắp capô rồi bỏ chạy

Lực lượng chức năng Công an thành phố đã khẩn trương truy xét, đến 17 giờ 30 phút ngày 1/4 đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn điều khiển xe ôtô trên và đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Hình ảnh vụ việc hất văng chiến sỹ Công an lên nắp capo xe ôtô. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 1/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Thanh Trì đã bắt giữ và đang điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, hất văng cán bộ Công an lên nắp capo xe ôtô, xảy ra trưa cùng ngày tại xã Ngũ Hiệp.

Trước đó, hồi 13 giờ ngày 1/4, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường Ngũ Hiệp thuộc thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra đối với xe ôtô Mazda CX5 29A-450.00, lái xe đã giảm tốc độ đi vào khu vực kiểm tra rồi bất ngờ tăng ga lao thẳng vào Tổ công tác, hất văng một cán bộ Công an lên nắp capô xe ôtô.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục di chuyển khoảng 200m thì cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thanh Trì rơi xuống đường và được đưa đi Bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, yêu cầu chủ xe ôtô là N.V.T (sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) đưa xe về Công an huyện làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Chủ phương tiện khai nhận không phải là người điều khiển phương tiện mà cho mượn xe.

Lực lượng chức năng Công an thành phố đã khẩn trương truy xét, đến 17 giờ 30 phút ngày 1/4 đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn điều khiển xe ôtô trên và đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Sơ bộ xác định đối tượng dương tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong khí thở.

Hiện, lực lượng chức năng Công an thành phố tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh xe ôtô màu trắng lạng lách trên đường, một cảnh sát bám trên nắp capo. Theo hình ảnh ghi lại, dù thời điểm đó nhiều phương tiện khác lưu thông trên đường nhưng tài xế ôtô vẫn bất chấp, tiếp tục điều khiển phương tiện trên đường.

Liên quan đến việc không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, cuối tháng 1/2024, một tài xế ôtô bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về tội "Giết người" sau khi có hành vi hất cảnh sát lên nắp capo./.

