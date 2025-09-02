Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Fed cần duy trì tính độc lập nhưng mắc nhiều sai lầm

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, ngày 1/9, khẳng định Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) là một cơ quan độc lập và cần duy trì tính độc lập.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Fed đã “mắc nhiều sai lầm,” đồng thời bảo vệ quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook liên quan đến cáo buộc gian lận thế chấp.

Ông Bessent bác bỏ lo ngại rằng các động thái của chính quyền Tổng thống Trump đã gây xáo trộn thị trường tài chính.

“Chỉ số S&P 500 đang ở mức cao mới, lợi suất trái phiếu ổn định. Vậy nên đến nay chúng ta chưa thấy vấn đề gì phát sinh,” ông nói.

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích Fed và Chủ tịch Jerome Powell vì không hạ lãi suất, đồng thời gần đây công kích ông Powell về chi phí cải tạo trụ sở Fed tại Washington.

Tuần trước, ông Trump đã tuyên bố sa thải bà Lisa Cook - người phụ nữ da màu đầu tiên phục vụ trong Hội đồng Thống đốc Fed - sau khi ông William Pulte, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) do Tổng thống bổ nhiệm, cáo buộc bà có hành vi gian lận thế chấp và kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra cáo trạng đối với bà Cook.

Ngày 28/8, bà Cook đã chính thức nộp đơn kiện Tổng thống Trump lên tòa án liên bang ở Washington, cho rằng tổng thống không có thẩm quyền pháp lý để bãi nhiệm bà.

Bảo vệ quyết định của ông Trump, Bộ trưởng Tài chính Bessent nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi Fed chưa tiến hành một cuộc rà soát độc lập. Bà Cook không hề phủ nhận việc đã làm. Bà ấy chỉ nói rằng tổng thống không thể sa thải bà. Đó là hai vấn đề rất khác nhau.”

Trong cuộc phỏng vấn, ông Bessent cũng kêu gọi Thượng viện sớm phê chuẩn ông Stephen Miran - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng - vào vị trí tạm quyền thay bà Adriana Kugler, người đã từ chức hôm 1/8./.

