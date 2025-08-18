"Bộ tứ trụ cột" có giá trị rất lớn trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 18/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương.

Tại Hội nghị gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội; phát triển đất nước nhanh, bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân...

Chia sẻ với phóng viên bên lề hội nghị, nhiều đại biểu bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong suốt 80 năm qua; đồng thời tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục vươn mình, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho rằng bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong thời gian gần đây được coi là "Bộ tứ trụ cột" (Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới;" Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân).

Những Nghị quyết này mang tính chiến lược được Bộ Chính trị ban hành có ý nghĩa và tác động rất lớn đến đời sống xã hội cũng như sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Những vấn đề về khoa học kỹ thuật, công nghệ số, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, thể chế hay xây dựng chính sách pháp luật được chú trọng, phát triển là nền tảng vững chắc để ổn định xã hội và giúp kinh tế phát triển bền vững.

Là người công tác nhiều năm trong lĩnh vực phụ nữ và trẻ em, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết khi những Nghị quyết trên đi vào đời sống, người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em sẽ là một trong những đối tượng đầu tiên được thụ hưởng những chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng tình với quan điểm trên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng khẳng định "Bộ tứ trụ cột" có giá trị rất lớn trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước; trong đó Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu, Đảng ta đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước. Việc sở hữu một nền khoa học công nghệ hiện đại sẽ giúp các quốc gia đạt được vị thế cũng như phát triển bền vững.

Theo ông Phan Xuân Dũng, không có tổ chức hay quốc gia nào đạt được vị thế bền vững nếu không sở hữu nền khoa học công nghệ hiện đại. Nghị quyết 57-NQ/TW thể hiện tầm nhìn đột phá khi xác định đây là cuộc cách mạng, trong đó Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, còn nhà khoa học là lực lượng chủ lực.

Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minh, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử khi là một quốc gia nhỏ bị các đế quốc áp bức. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết dân tộc và ý chí sắt đá, người dân Việt Nam đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước phát triển giàu đẹp, văn minh...

“Tôi đã từng được chứng kiến người thân, anh em của mình ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, và giờ đây đang được tận mắt chứng kiến sự thay đổi, vươn mình của dân tộc,” Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Vũ Minh cho biết.

Giáo sư-Tiến sỹ Đặng Vũ Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chia sẻ quan điểm của mình về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, ông Đặng Vũ Minh cho biết chúng ta không chỉ thành công trên con đường ngoại giao mà còn tạo được uy tín vững chắc trước bạn bè thế giới.

“Mới đây, tôi được tham gia sự kiện kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và đã chứng kiến những chiến sỹ của Quân đội nhân dân Việt Nam hùng dũng bước trên Quảng trường Đỏ (tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga), có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và những nhà lãnh đạo cao cấp của các nước trên thế giới. Tôi đã thấy thực sự xúc động,” Tiến sỹ Đặng Vũ Minh nhấn mạnh.

Nguyên Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết trong thời đại mới, khoa học, công nghệ số đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là nền tảng, tạo động lực để kinh tế Việt Nam phát triển trong thời đại công nghệ số.

Để tiếp tục phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Vũ Minh cho rằng Việt Nam cần coi trọng phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực then chốt của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, kỹ sư, những người đang trực tiếp tạo ra giá trị tri thức, công nghệ mới cho đất nước. Theo ông, Đảng cần tiếp tục có chính sách trọng dụng nhân tài, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, để trí thức đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển quốc gia.

Theo ông Đặng Vũ Minh, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam đã và đang xây dựng nhiều công trình lớn góp phần thay đổi bộ mặt của đất nước.

Cùng với những công trình vật chất, ông Minh kỳ vọng vào một trụ sở vững chắc đang hình thành mà các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang là những viên gạch để xây nên một trụ sở trường tồn trong lòng dân...

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chia sẻ với phóng viên tại hội nghị: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã làm nên tất cả, giành được độc lập, tự do, xây dựng đất nước ấm no, giàu đẹp

“Đất nước Việt Nam không chỉ vươn mình phát triển mà còn tuyệt đối an toàn. Mọi tầng lớp nhân dân đều vô cùng phấn khởi trước sự chuyển mình, vươn lên của đất nước,” Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh./.