Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm từ mức kỷ lục

Trên Phố Wall, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite chốt phiên 9/10 giảm điểm nhẹ sau khi thiết lập các mức kỷ lục trong phiên trước, trong khi mức giảm tính theo phần trăm của chỉ số Dow Jones là lớn nhất, do không có dữ liệu kinh tế hay bất kỳ yếu tố tác động nào đến tâm lý các nhà đầu tư trước khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 bắt đầu.

Chỉ số Dow Jones giảm 243,36 điểm, tương đương 0,52%, xuống 46.358,42 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 18,61 điểm, tương đương 0,28%, xuống 6.735,11 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 18,75 điểm, tương đương 0,08%, xuống 23.024,63 điểm.

Ông Matthew Keator, đối tác quản lý tại công ty quản lý tài sản Keator Group tại Lenox, Massachusetts, cho rằng các nhà đầu tư đang chờ xem liệu mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 3 có ổn định như hai quý trước hay không. Điều này kết hợp với sự bất ổn xung quanh việc thiếu dữ liệu kinh tế của Mỹ và cách mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) định hướng chính sách khiến việc các chỉ số sụt giảm là điều dễ hiểu.

Sự chững lại của thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh thị trường đang có một đợt tăng giá mạnh mẽ chủ yếu nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Sự tăng giá này làm gây lo ngại về một bong bóng đang hình thành, có thể là dấu hiệu báo trước một đợt điều chỉnh sắp xảy ra.

Trong khi đó, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ 9 mà không có nhiều dấu hiệu tiến triển trong đàm phán về ngân sách, khiến việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng bị chậm trễ.

Khi mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, việc thiếu các chất xúc tác tác động đến thị trường đang khiến các nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào những phát biểu của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ để có thể dự báo về kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed cho đến cuối năm.

Chủ tịch chi nhánh Fed tại New York, John Williams, trong phát biểu ngày 9/10 ủng hộ việc cắt giảm thêm lãi suất trước cuối năm do những rủi ro mà thị trường lao động đang phải đối mặt.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tài chính hiện đang nhận định có 94,6% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp ngày 28-29/10 tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/10, chỉ số VN-Index tăng 18,64 điểm (1,10%) lên 1.716,47 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,60 điểm (0,59%) lên 274,94 điểm./.

