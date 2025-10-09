Chứng khoán Mỹ: S&P 500 và Nasdaq đều chốt phiên 8/10 cao kỷ lục

Nhóm cổ phiếu công nghệ đã thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên tăng điểm vào ngày 8/10, khi các nhà đầu tư, trong bối cảnh thiếu dữ liệu kinh tế do chính phủ đóng cửa, đã chuyển sự chú ý sang biên bản cuộc họp chính sách gần đây nhất của Cục Dự trữ liên bang (Fed) để tìm kiếm manh mối về triển vọng lãi suất.

Chỉ số công nghệ Nasdaq ghi nhận mức tăng phần trăm lớn nhất, 1,12% (tương đương 255,02 điểm), lên 23.043,38 điểm nhờ lực đẩy từ các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vốn đã dẫn dắt đà tăng của thị trường từ đầu năm đến nay.

Chỉ số S&P 500 cũng tăng 39,13 điểm, hay 0,58%, lên 6.753,72 điểm. Đây đều là các mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại của chỉ số S&P 500 và Nasdaq. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones gần như đi ngang ở mức 46.601,78 điểm.

Nhóm cổ phiếu chip có diễn biến vượt trội rõ rệt, trong khi các nhóm năng lượng, hàng tiêu dùng thiết yếu và xây dựng nhà ở lại tụt lại phía sau. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh một báo cáo từ Hiệp hội Các nhà cho vay thế chấp cho thấy nhu cầu vay mua nhà đã giảm 4,7% trong tuần trước bất chấp lãi suất đã hạ nhiệt.

Ông Bill Merz, người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu Thị trường Vốn tại U.S. Bank Wealth Management ở Minneapolis, cho biết chủ đề chính chi phối thị trường vẫn là sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực AI. Ông nhấn mạnh rằng bất cứ điều gì liên quan đến AI đều đang thu hút sự chú ý đáng kể.

Trong khi đó, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ tám, khiến thị trường thiếu các chỉ số kinh tế chính thức để định hướng giao dịch cho đến khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 khởi động vào tuần tới.

Trong bối cảnh thiếu vắng dữ liệu, các nhà đầu tư tập trung vào biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed - để tìm kiếm manh mối về ý định của ngân hàng trung ương liên quan đến việc cắt giảm lãi suất.

Biên bản cuộc họp cho thấy các nhà hoạch định chính sách lo ngại về rủi ro gia tăng trên thị trường lao động nhưng vẫn thận trọng với lạm phát. Và trong khi hầu hết các thành viên đều đánh giá rằng việc nới lỏng chính sách hơn nữa trong phần còn lại của năm nay có thể sẽ phù hợp, thì thời điểm và tốc độ của các đợt cắt giảm tiếp theo vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Thị trường tài chính hiện đang đặt cược vào khả năng gần như chắc chắn (92,5%) Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng này.Tại Việt Nam, khép lại phiên 8/10, chỉ số VN-Index tăng 12,53 điểm (0,74%), lên 1.697,83 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng tăng 0,47 điểm, hay 0,17%, lên 273,34 điểm./.

