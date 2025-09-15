Cận cảnh chiếc máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo” tại ga ngầm S10-Cát Linh

vào lúc 11h00, máy đào hầm TBM số 2 mang tên “Táo bạo” của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn-ga Hà Nội đã chính thức tiến vào ga ngầm S10-Cát Linh.

Đây là cột mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình thi công đoạn hầm tuyến số 3.1.

TBM số 2 xuất phát từ ga S9-Kim Mã từ ngày 3/2/2025, đã khoan hơn 1.350m hầm và lắp đặt 902 vòng vỏ hầm, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường.

Trước đó, TBM số 1 “Thần tốc” cũng đã lần lượt chinh phục các ga ngầm S10-Cát Linh và S11-Văn Miếu, hiện tiếp tục khoan đến ga S12.

Đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết dự án đang được triển khai với quyết tâm cao, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, hướng tới mục tiêu sớm đưa đoạn ngầm tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội vào khai thác, góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, bền vững cho Thủ đô./.