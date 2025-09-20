Cao tốc Cam Lộ-La Sơn sẽ được khởi công mở rộng 4 làn xe trong tháng 10

Dự án mở rộng tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn Cam Lộ-La Sơn sẽ được Bộ Xây dựng khởi công đầu tư mở rộng lên 4 làn xe hoàn chỉnh trong tháng 10 tới đây và hoàn thành trong năm 2026.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết đến nay thủ tục đầu tư dự án đã được hoàn tất. Ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng đang triển khai thiết kế kỹ thuật, dự toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công.

Dự án cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn có tổng chiều dài khoảng 98km, đi qua địa bàn Quảng Trị và thành phố Huế. Giai đoạn phân kỳ đầu tư sẽ mở rộng nền, mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường 22-23,25m.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.400 tỷ đồng bao gồm: chi phí xây lắp mở rộng, đầu tư hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, giải phóng mặt bằng, hệ thống điều hành giao thông, trạm dừng nghỉ, các chi phí khác và chi phí dự phòng.

Tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn dài 98,3km đi qua hai địa phương gồm Quảng Trị (37,3 km) và thành phố Huế (61 km). Tuyến được khởi công từ tháng 9/2019 và đưa vào khai thác từ cuối năm 2022, với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 7.669 tỷ đồng, với quy mô phân kỳ đầu tư 2 làn xe, không có dải phân cách cứng ở giữa. Trên toàn tuyến có 9 đoạn vượt xe thiết kế 4 làn xe, có dải phân cách giữa.

Sau khi đưa vào khai thác đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng như vụ tai nạn xảy ra ngày 18/2/2024 giữa ôtô 7 chỗ với xe đầu kéo làm 3 người chết.

Cùng với triển khai các biện pháp nhằm tăng cường giao thông, từ ngày 4/4/2024, Cục Đường bộ Việt Nam đã cấm xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm, xe tải từ 6 trục trở lên đi vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn để giảm lưu lượng xe trên tuyến./.

Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn lên 4 làn xe Theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn, chiều dài tuyến khoảng 98,35km, tổng vốn đầu tư 6.488 tỷ đồng.