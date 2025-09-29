Thế giới

Châu Âu

Châu Âu tăng cường hỗ trợ an ninh cho Đan Mạch trước Hội nghị thượng đỉnh

Trước nguy cơ UAV xâm nhập, Thụy Điển, Na Uy, Đức và Pháp điều binh sỹ và thiết bị tới Copenhagen nhằm hỗ trợ Đan Mạch bảo đảm an ninh cho các hội nghị thượng đỉnh châu Âu.

Linh Tô
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thụy Điển, Na Uy, Đức và Pháp ngày 29/9 thông báo sẽ triển khai binh sỹ và hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) tới Đan Mạch nhằm tăng cường an ninh trước thềm các hội nghị thượng đỉnh châu Âu sẽ được tổ chức tại Copenhagen trong tuần này.

Động thái diễn ra sau khi loạt vụ UAV xâm nhập buộc nhiều sân bay Đan Mạch, trong đó có sân bay Copenhagen - sân bay lớn nhất Bắc Âu - phải tạm ngừng hoạt động.

Đan Mạch sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/10 và tiếp đó là Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu với sự tham gia của 47 quốc gia vào ngày 2/10.

Theo thông báo, Thụy Điển sẽ gửi hệ thống “Counter-UAS” cùng một số radar, đồng thời điều động lực lượng cảnh sát tới Copenhagen theo yêu cầu của nước sở tại.

Trong khi đó, Na Uy cũng sẽ cử cảnh sát tham gia phối hợp nhằm đảm bảo an ninh. Pháp sẽ triển khai trực thăng quân sự Fennec và 35 nhân viên chuyên trách chống UAV, còn Đức sẽ điều khoảng 40 binh sỹ với thiết bị phát hiện và đánh chặn UAV, hoạt động tới ngày 7/10.

Trước đó, Đan Mạch đã cấm toàn bộ hoạt động bay dân sự bằng UAV và ghi nhận nhiều trường hợp UAV xuất hiện gần các cơ sở quân sự.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 28/9 thông báo tăng cường nhiệm vụ tại biển Baltic, trong đó một tàu hộ vệ phòng không Đức đã tới Copenhagen để hỗ trợ giám sát không phận./.

(TTXVN/Vietnam+)
#An ninh châu Âu #UAV #Đan Mạch #Hội nghị EU #Chống UAV #NATO #Copenhagen Đan Mạch Đức Na Uy Pháp Thụy Điển
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. (Nguồn: Global Data)

Anh triển khai "bức tường UAV" bảo vệ NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa tiết lộ kế hoạch triển khai các thiết bị bay không người lái (UAV) do nước này sản xuất nhằm tạo một "bức tường UAV" bảo vệ NATO trước các mối đe dọa từ Nga.