Chính sách thuế mới của ông Trump khiến chứng khoán Ấn Độ "bốc hơi" gần 200 tỷ USD

Theo một báo cáo trực tuyến của tờ The Times of India, giới đầu tư chứng khoán Ấn Độ đã chịu thiệt hại khoảng 17.000 tỷ rupee Ấn Độ (196 tỷ USD) do tình hình bất ổn liên quan đến chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ.

Ngày 10/2, Tổng thống Trump đã tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu lên 25% mà "không có ngoại lệ hay miễn trừ."

Động thái này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các ngành công nghiệp đang gặp khó khăn tại Mỹ, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại trên nhiều mặt trận.

Báo cáo trên cho biết thị trường chứng khoán Ấn Độ đã giảm khoảng 3% trong năm phiên giao dịch gần nhất. Kết quả kinh doanh trong nước kém và những lo ngại về chính sách thương mại của Mỹ đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường.

Thị trường chứng khoán Ấn Độ tiếp tục giảm điểm trong phiên 11/2, với các lĩnh vực ngân hàng, ôtô, kim loại và công nghệ thông tin dẫn đầu đà giảm.

Báo cáo cho biết thêm, tình trạng các quỹ nước ngoài liên tục rút vốn và chính sách thuế quan của Mỹ làm dấy lên những lo ngại đã gây ra sự sụt giảm của cổ phiếu Ấn Độ.

Theo số liệu, chỉ số chính của Sàn Giao dịch Chứng khoán Bombay (BSE) đã giảm 2.290,21 điểm, tương đương mức giảm 2,91%, trong năm ngày qua.

Riêng phiên 11/2, chỉ số này giảm 1.018,20 điểm xuống còn 76.293,60 điểm, khiến thị trường bốc hơi khoảng 9.296 tỷ rupee Ấn Độ (107 tỷ USD) chỉ trong một phiên giao dịch.

Tương tự, chỉ số chính tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia (NSE) cũng giảm 309,80 điểm xuống còn 23.071,80 điểm trong phiên 11/2.

Báo cáo cũng trích dẫn lời ông Vinod Nair, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại công ty dịch vụ tài chính Geojit Financial Services, cho biết các nhà đầu tư đang chờ đợi chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Narendra Modi để tìm kiếm bất kỳ sự nới lỏng nào trong bối cảnh bất ổn thương mại.

Dự kiến, ông Modi sẽ thăm Mỹ ngày 12/2 và có các cuộc đàm phán song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ước tính của một số công ty nghiên cứu, Ấn Độ có thể là quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước các loại thuế quan vì nước này đang áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ cao hơn đáng kể so với thuế mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa từ Ấn Độ.

Ngân hàng MUFG dự đoán thuế quan của Mỹ đối với Ấn Độ có thể tăng lên trên 15%, so với mức 3% hiện tại.

Các nguồn tin cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang chuẩn bị thảo luận về việc cắt giảm thêm thuế quan đối với hàng chục lĩnh vực và mua thêm thiết bị năng lượng và quốc phòng từ Mỹ trong cuộc gặp với ông Trump vào cuối tuần này.

Thặng dư thương mại của Ấn Độ với Mỹ, đối tác thương mại lớn thứ ba của nước này, đạt 45,7 tỷ USD vào năm ngoái. Đáng chú ý, hàng hóa nông sản nhập khẩu của Ấn Độ phải chịu mức thuế suất lên tới 39%./.

Chứng khoán châu Á lao đao trước lo ngại "ăn miếng trả miếng" thuế quan Động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp một loạt thuế quan mới làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế toàn cầu và làm rung chuyển đà tăng gần đây trên các thị trường chứng khoán.